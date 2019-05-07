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DAÜ 24. Bahar Festivali’ne hazır

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü, bu yıl 15 – 18 Mayıs 2019 tarihleri arasında DAÜ Kampüsü’nde düzenlenecek
DAÜ 24. Bahar Festivali’ne hazır

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek olan 24. DAÜ Bahar Festivali ve DAÜ’nün kuruluşunun 40. Yılı’na özel yıl içerisinde yapılması planlanan etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgi vermek adına, 7 Mayıs 2019 Salı günü, saat 12:30’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde, DAÜ Rektörlüğü Basın Toplantısı gerçekleştirdi.

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“Bizim İçin Bir Onur Meselesi”

24. Bahar Festivali etkinlikleri ve DAÜ’nün 40. Yıl Etkinlikleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan toplantının açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdi. 40. Yıl’ın DAÜ için bir onur meselesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osam, bu bakımdan Rektörlük ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nün son derece hassas bir çalışma yapmış olduklarını aktardı.

 

“Çok Zengin Olacak”

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da, “40. yılımızı bu yıl çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Bahar Şenlikleri de bu yıl çok daha zengin olacak. Birçok sanatçının yanında söyleşilerimiz ve aktivitelerimiz olacak. Yılın başından beri 40. yılımızı kültür-sanat anlayışıyla kutlamaya başladık. Eğitim yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. 40. Yıl etkinlikleri ile ilgili de bilgiler veren Prof. Dr. Oğurlu “CSO ve Mor ve Ötesi konserleri, Harun Tekin – Koray Akustik Konseri, 40. Yıl Anısına Opera, Şener Şen ve Mert Fırat’ın oynadığı Zengin Mutfağı, Devlet Tiyatrosu ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunları, 40. Yıl Anı, Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri kapsamında 40. Yıl dans etkinliği ve atölye çalışması, ‘Portreler, Stiller ve Hikayeleri’ konulu Kıbrıslı 40+3 (hayatta olmayan) sanatçının eserlerinden oluşan sergi, 40. Yıl dolayısıyla geçmişten günümüze DAÜ kısa filmi, geçmişten günümüze DAÜ kataloğu, 40 yılda DAÜ’ye emek verenler kokteyli, Osman Alkaş, Hazal Ergüçlü, Hüseyin Çağlayan, Hüseyin Köroğlu, Raşit Bağzıbağlı gibi Kıbrıslı ünlülerin davet edilmesi, 40. Yıl Bisiklet Yarışı, 40. Yıl Maratonu gibi etkinliklerin yanı sıra, her ay KKTC ve Türkiye’den 1 yazar ağırlanacak” dedi.

 

“DAÜ’ye Şükranlarımızı Sunuyoruz”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ise Türkiye’de toplam 25 üniversite ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Hiçbirisinde burada gördüğümüz misafirperverliği ve desteği görmüyoruz. Sporu araç olarak kullanıp, farklılaştırılan zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak amaçlı faaliyetlerimize çok büyük destek veriyorsunuz. Bu vesileyle DAÜ’ye teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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