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DAÜ 24. Bahar Şenlikleri iptal edildi

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DAÜ, Gazze’de yaşanan insanlık dramından dolayı 24. Bahar Festivali’nin iptal edilmesine karar verdi.
DAÜ 24. Bahar Şenlikleri iptal edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Filistinli Öğrenciler Birliği, 15 Mayıs 2018 Salı günü, Filistin’in Gazze şehrinde gerçekleşen kanlı olayları protesto etmek ve “Kanımız Filistin’e Can Verecek” sloganı ile ülkelerine manevi destek vermek için DAÜ Rektörlüğü önünde toplandı. Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin kutsal şehir Kudüs’e taşınmasını protesto etmek üzere Gazze’de gösteri yapan en az 60 sivilin, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybetmesi ve binlerce sivilin yaralanması sebebiyle bir araya gelen Filistinli öğrenciler, devasa Filistin bayrağı etrafında toplanarak sloganlar eşliğinde katliamı kınadılar. Filistinli öğrenciler, aynı zamanda üzerinde “Trump’ı durdurun. Kudüs, Filistin’in başkentidir” yazılı afişler de dağıttı.

 

Söz konusu katliam, 2014 yılından bu yana İsrail’in en kanlı eylemi olarak nitelendiriliyor. Filistinli devlet yetkililerinin ifadelerine göre, Pazartesi günü gerçekleşen olaylarda, öldürülenlerin yanı sıra yaklaşık 2,700 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Protesto sonrasında çok sayıda öğrenci, sembolik olarak kan bağışında bulunmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne doğru hareket etti.

 

DAÜ 24. Bahar Festivali İptal Edildi

DAÜ Rektörlüğü önünde gerçekleştirilen protestoya katılan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında, medeni dünyanın günümüzde bu hale getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osam, Gazze’de bir insanlık suçu işlendiğini belirtti. Dini ve etnik bir katliam yapıldığına işaret eden Prof. Dr. Osam, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından alınan ve olayların çıkmasına sebep olan Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması kararına ilişkin, Hristiyanların dini lideri olan Papa’nın da sessiz kalmaması gerektiğine dikkat çekti. DAÜ, Gazze’de yaşanan insanlık dramından dolayı 24. Bahar Festivali’nin iptal edilmesine karar verdi.

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