DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nı 19 Mayıs TMK kazandı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’ finali Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımı ile DAÜ’de Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda kalabalık bir izleyici önünde yapıldı. Yarışma öncesinde konuşan DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov yarışmanın tarihçesi ile ilgili bilgi vererek yarışmaya katılan tüm okulları kutladı ve yarışmaya mali destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na teşekkür etti. Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da konuşmasında DAÜ’den bahsederek, DAÜ’nün birçok akreditasyon kurumu tarafından yapılan değerlendirmelerde başarılı bulunduğundan söz etti ve yarışmacı ekiplere başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ise, 24 yıldır başarılı bir şekilde yarışmayı düzenleyen Matematik Bölümü’ne teşekkür ederek, Matematik Bölümü’nün yaptığı bilimsel çalışmalarla her zaman üniversite genelinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi ve yarışmaya katılarak finale kalan tüm okullara başarılar diledi.

Çok çekişmeli ve heyecanlı geçen final yarışması sonucunda,

Matematik öğretmenleri Eser Özyalçın ve Niyazi Nasıfoğlu yönetimindeki, Emre Güvensoy, Gülişan Şengün ve Umut Zengin’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ‘Birinci’,

Matematik öğretmenleri Gülây Aksoy ve İpek İldeniz yönetimindeki, Alper Sönmez, Begüm Cura ve Bengin Kurtoğlu’ndan oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘İkinci’,

Matematik öğretmenleri Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tokkan yönetimindeki, Ecem Teralı, Esra Mehmetoğlu ve Sezgin Kaçmaz’dan oluşan Lefkoşa Türk Maarif Koleji ‘Üçüncü’,

olurken, yarışmada dördüncü olan

Matematik öğretmenleri Polat Çakıroğlu ve Umut Yolsal yönetimindeki Tecelli Eriz Akıntuğ, Seval Ağırbaş ve Veli Bozan’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazandı.

Bu yıl, yarı final yarışmasında ikinci olan Matematik öğretmenleri Aygül Köklüoğlu, Tahir Tuncergil ve Yıldız Bakırcı yönetimindeki Nilayda Hopurcuoğlu, Mahmut Elmasry ve Merve Tuğrul’dan oluşan Namık Kemal Lisesi de ‘24. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Yarışma sonrasında düzenlenen törenle ödüller; Birinci 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, İkinci Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Üçüncü Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural tarafından verildi.

Yarışmada Dördüncü olarak Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne ödülü Fen ve Edebiyat Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, yarı final yarışmasında ikincisi olarak ’24. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Namık Kemal Lisesi’ne de ödülü Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov tarafından verildi.

Bireysel Yarışma Ödülleri de Verildi

Öte yandan, 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisinde birinci olan Bengin Kurtoğlu (Gazimağusa TMK), İkinci olan Gülişan Şengün (19 Mayıs TMK) ve üçüncülüğü paylaşan Ecem Teralı (Lefkoşa TMK) ile Esra Mehmetoğlu (Lefkoşa TMK) ile ‘24. Yıl Özel Ödülü’nü kazanan Sezgin Kaçmaz (Lefkoşa TMK) ve ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Begüm Cura’ya (Gazimağusa TMK) ödülleri Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Prof. Dr. Sevin Uğural, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Ali Özarslan ve Fen ve Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilsel ve Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov tarafından verildi.

Burs Kazananlar da Ödüllerini Aldılar

24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel Kategorisi’nde birinci olan Bengin Kurtoğlu (Gazimağusa TMK), İkinci olan Gülişan Şengün (19 Mayıs TMK) ve üçüncülüğü paylaşan Ecem Teralı (Lefkoşa TMK) ile Esra Mehmetoğlu (Lefkoşa TMK) %100 Öğrenin Bursu da kazandılar. Başarılı öğrencilere burs belgeleri ile sembolik burs çekleri Rektör Prof. Dr. Necdet Osam tarafından verildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Osam konuşmasında, DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu söyleyerek tüm yarışmacı öğrencileri DAÜ’de görmeyi arzuladığını belirtti ve başarılı öğrencileri kutladı.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji Onay Fadıl Demirciler Şildi’nin Sürekli Sahibi Oldu

2014 yılında 5 yıllık süre için konan Onay Fadıl Demirciler Şildi’ni 2014 ve 2016 yıllarında birinci olan Lefkoşa Türk Maarif Koleji 2 defa, 2015 yılında birinci olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 2017 yılında birinci olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 2018 yılında da birinci olan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji de birer defa kazanmış bulunuyorlar. Bu durumda 5 yıllık sürede silde en fazla adını yazdıran Lefkoşa Türk Maarif Koleji şildin sürekli sahibi oldu. Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne şild gelecek yıl verilecek.