  • BIST 108.745
  • Altın 177,586
  • Dolar 4,0978
  • Euro 5,0603
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini Güzelyurt TMK kazandı

»
Yarı final yarışmasında ikinci olan Namık Kemal Lisesi 24. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı
DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini Güzelyurt TMK kazandı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın yarı final yarışması Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Yarı final yarışmasını kazanan; Tecelli Eriz Akıntuğ, Seval Ağırbaş ve Veli Bozan’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji finalde yarışma hakkını elde ederken, yarışmada ikinci olan Nilayda Hopurcuoğlu, Mahmut Elmasry ve Merve Tuğrul’dan oluşan Namık Kemal Lisesi de 24. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Final Yarışması ve Ödül Töreni 19 Nisan’da 
24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın finali; Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımı ile 19 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.

Bireysel Yarışma Sonuçları
Öte yandan, 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel kategorisinde birinciliği Gazimağusa TMK’dan Bengin Kurtoğlu kazanırken, 19 Mayıs TMK’dan Gülişan Şengün ikinci, ve Lefkoşa TMK’dan Ecem Teralı ile Esra Mehmetoğlu da üçüncü olmuşlardı. Bu yıl özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise, Sezgin Kaçmaz (Lefkoşa TMK) ‘‘24. Yıl Özel Ödülü’’, ve Begüm Cura (Gazimağusa TMK) da “Onay Fadıl DEMİRCİLER Özel Ödülü” olarak belirlenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'ten iş insanlarına önemli çağrı17 Nisan 2018 Salı 15:36
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Arch+ Design Summit 2018’e Katıldı16 Nisan 2018 Pazartesi 19:36
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden başarıya ödül16 Nisan 2018 Pazartesi 19:35
  • LAÜ’de “Gönüllü Kan Bağışçısı Eğitim Semineri” düzenlendi15 Nisan 2018 Pazar 17:42
  • “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” Ders Kitabı Yayınlandı15 Nisan 2018 Pazar 17:40
  • YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Dünya Şiir Gününü Feriha Altıok İle Kutladı15 Nisan 2018 Pazar 17:39
  • 64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Yarıyıl Kongresi YDÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi...15 Nisan 2018 Pazar 17:37
  • LAÜ’de “Görme Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Eğitimi”ne dikkat çekildi15 Nisan 2018 Pazar 17:36
  • Doç. Dr. Nur Köprülü’nün Suriyeli Mültecileri Konu Alan Kitap Bölümü Çalışması Palgrave15 Nisan 2018 Pazar 17:35
  • DAÜ – Oxford iş birliğinde gerçekleşen kadın sağlığı projesi devam ediyor13 Nisan 2018 Cuma 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti