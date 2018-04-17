DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini Güzelyurt TMK kazandı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın yarı final yarışması Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Yarı final yarışmasını kazanan; Tecelli Eriz Akıntuğ, Seval Ağırbaş ve Veli Bozan’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji finalde yarışma hakkını elde ederken, yarışmada ikinci olan Nilayda Hopurcuoğlu, Mahmut Elmasry ve Merve Tuğrul’dan oluşan Namık Kemal Lisesi de 24. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Final Yarışması ve Ödül Töreni 19 Nisan’da

24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın finali; Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımı ile 19 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.

Bireysel Yarışma Sonuçları

Öte yandan, 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel kategorisinde birinciliği Gazimağusa TMK’dan Bengin Kurtoğlu kazanırken, 19 Mayıs TMK’dan Gülişan Şengün ikinci, ve Lefkoşa TMK’dan Ecem Teralı ile Esra Mehmetoğlu da üçüncü olmuşlardı. Bu yıl özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise, Sezgin Kaçmaz (Lefkoşa TMK) ‘‘24. Yıl Özel Ödülü’’, ve Begüm Cura (Gazimağusa TMK) da “Onay Fadıl DEMİRCİLER Özel Ödülü” olarak belirlenmişti.