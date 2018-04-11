DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “24. Liselerarası Matematik Yarışması” 12-19 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

Bireysel ve ekip eleme yarışması olarak iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmada bireysel yarışmada ilk 3 sırayı alacak öğrencilere yüzde 100 Öğrenim Harcı Bursu verilecek. 12 Nisan 2018 Perşembe günü Bireysel ve Takım Ön Eleme Yarışması, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü ise Yarı Final Yarışması’nın yapılacak yarışmanın finali ve ödül töreni 19 Nisan 2018 Perşembe günü düzenlenecek. Yarışma, DAÜ Merkezi Derslikler Binası ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla yapılacak yarışmaya Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Gazimağusa TMK, Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi, 19 Mayıs TMK, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Güzelyurt TMK’dan toplam 118 öğrenci katılıyor.