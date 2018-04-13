DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması’nda finallere doğru

Final yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye güren öğrenciler için okullara ödülleri takdim edilecek.

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “24. Liselerarası Matematik Yarışması”, 12 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da, DAÜ Merkezi Derslik Binası’nda gerçekleştirilen “Bireysel ve Takım Ön Eleme Yarışması” ile başladı. Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Erenköy Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden toplam 119 öğrencinin katılımı ile iki kategoride yapılan bireysel ve ekip ön eleme yarışmaları sonucunda, yarı finale kalan ve DAÜ’den %100 burs alma imkanı elde eden öğrenciler belirlendi.

Bireysel Birinci GMTMK’dan

Yarışmanın bireysel kategorisinde Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) öğrencisi Bengin Kurtoğlu birinciliği elde ederken, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Gülişan Şengün ikinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden ise Ecem Teralı ile Esra Mehmetoğlu üçüncülüğü paylaştı. Bu yıl özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise şöyle:

Sezgin Kaçmaz (Lefkoşa Türk Maarif Koleji) “24. Yıl Özel Ödülü”

Begüm Cura (Gazimağusa Türk Maarif Koleji) “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”

Beyza Serra Kervan (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi) “Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü”

Alara Güçlü (Lefkoşa Türk Maarif Koleji) “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”

Umut Zengin (19 Mayıs Türk Maarif Koleji) “Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü”

Yarışmada ayrıca başarılı bulunan ve “Başarı Belgesi” almaya hak kazanan öğrenciler ise şöyle:

Aleyna Akbaş (Lefkoşa Türk Maarif Koleji)

Tuğra Tolga Baki (Gazimağusa Türk Maarif Koleji)

Çağrı Korkmazer (Lefkoşa Türk Maarif Koleji)

Tecelli Eriz Akıntuğ (Güzelyurt Türk Maarif Koleji)

Alper Sönmez (Gazimağusa Türk Maarif Koleji)

Oktay Şengül (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi)

Ayşe Naz Başaranel (Lefkoşa Türk Maarif Koleji)

Emre Güvensoy (19 Mayıs Türk Maarif Koleji)

%100 Burs Alan Öğrenciler Belirlendi

Bireysel yarışmada ilk üç sırayı alan Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Bengin Kurtoğlu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Gülişan Şengün ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden Ecem Teralı ile Esra Mehmetoğlu; DAÜ’yü tercih etmeleri halinde Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakültelerde geçerli olmak üzere %100 Öğrenim Bursu kazandı. Ekip yarışmasında ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkını elde ederken; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi de yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Yarı finali kazanan okul, finalde yarışacak dördüncü okul olacak. Yarı final yarışması 16 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 10:30’da, final yarışması ise 19 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 10:30’da DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak.