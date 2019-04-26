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DAÜ 25. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini 20 Temmuz Fen Lisesi kazandı

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Yarı final yarışmasında ikinci olan TED Kuzey Kıbrıs Koleji de 25. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
DAÜ 25. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini 20 Temmuz Fen Lisesi kazandı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘25. Liselerarası Matematik Yarışması’nın yarı final yarışması Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Yarı final yarışmasını kazanan; Eser EROĞLU, Halime KARABAĞ ve Harun GÜRGÖNMEZ’den oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi finalde yarışma hakkını elde ederken, yarışmada ikinci olan Ahmet Harnuboğlu, Erden Caner ve Emir Akçeşme’den TED Kuzey Kıbrıs Koleji de 25. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

 

Final Yarışması ve Ödül Töreni 2 Mayıs’ta ...

25. Liselerarası Matematik Yarışması’nın finali; 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi ekiplerinin katılımı ile 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:30’da DAÜ Merkezi Derslikler Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.

 

Bireysel Yarışma Sonuçları ...

Öte yandan, 16 Nisan 2019 tarihinde yapılan 25. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel kategorisinde birinciliği 19 Mayıs TMK’dan Uğur Berkay Çalışkan ile Umut Zengin paylaşırken, Gazimağusa TMK’dan Tuğra Tolga Baki İkinci, ve Lefkoşa TMK’dan Zekâ Okaygün de Üçüncü, olmuşlardı. Bu yıl özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise, Ahmet Harnuboğlu (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) ‘‘25. Yıl Özel Ödülü’’, ve Alâra Güçlü (Lefkoşa TMK) da “Onay Fadıl DEMİRCİLER Özel Ödülü” olarak belirlenmişti.

 

Yarışmada 25 Yıl Etkinliği ...

Bu yıl yarışmanın 25. yılı olması nedeniyle, 25 yılda birincilik kazanan okulların eski ve yeni müdürleri ile sorumlu öğretmenleri de 25. Liselerarası Matematik Yarışması Finali’ne davet edilerek plâketle ödüllendirilecekler. Törende ayrıca yarışmaya katkı koyan kişilere de özel ödül verilecek.

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