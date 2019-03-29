DAÜ, “3. Sosyal Medya ve Marka Haftası”na hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), DAÜ Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “3. DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası”na hazırlanıyor. 3 – 4 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan söz konusu etkinlik 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından Belçika’dan Reputation365.eu Dijital Kimlik Yönetimi Danışmanı Denys Malengreau, Netflix Hakan Muhafız Dizi Yönetmeni Umut Aral, Akustikhane Kurucusu Namık Zafer Yılmaz, Innova Digital Kurucusu Ali Tüzünkan, Beaz Kreatif Kurucusu Umay Yılmaz, Slogan Kurumsal Kurucusu Bertan Görüş, Cypdes Factory Kurucusu Selma Gürani deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak.

4 Nisan 2019, Perşembe Günü Sunumlar Devam Edecek

Etkinliğin ikinci günü olan 4 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda sunumlar devam edecek. Birbirinden uzman kişilerin yer alacağı etkinlikte Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, SP Branding & Management Kurucusu Selin Persentili, Maxfield & Parrish,INC. Kurucusu Eren Yağmuroğlu, Siyasal Kampanya Yöneticileri Atıf Müezzinler ve Ömer Yetkinel ile Renault Mais Türkiye Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş sunumlar gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıllarda Coca-Cola, Hepsiburada, Sony, Arçelik gibi markaların uzmanlarını ağırlayan ve bu markaların sosyal medya ve pazarlama noktalarına ağırlık veren etkinlikte, bu yıl yalnızca sosyal medyayı değil dijital trendleri ve güncel tüketici alışkanlıklarını da takip edebilmek için siyasal kampanya uzmanları, dijital kimlik yöneticileri gibi alanların yanında Netflix, Akustikhane gibi tüm kullanıcı profillerinden büyük kitlelere hitap eden platformlardan da uzmanlar ağırlanacak.

3. DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası bu alanda çalışan, uzmanlaşmayı düşünen ve güncel gelişmeleri takip ederek kendi sektörünün gelecekte ihtiyaç duyacağı noktaları belirlemek isteyen herkese hitap ederek, geçen yılların tecrübeleri ve önümüzdeki yıllarda önem kazanması beklenen noktaları aktarmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları, Creditwest Bank, Lifecell, ve Cookies Bake Shop sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan etkinlikte dinleyicilere katılım sertifikası verilecek. Konferanslara katılım için https://smbw.emu.edu.tr internet adresinden online kayıt yaptırmak gerekiyor.