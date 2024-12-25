DAÜ 3'üncü Uluslararası ve 6'ıncı Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresinde temsil edildi!

Kongre kapsamında gelişmiş moleküler yöntemlerle yapılan genetik-genomik çalışmalar, genetik hastalıklar üzerine araştırmalar ve bilimsel veri değerlendirmeleri gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca, yeniliklerin ve bilimsel gelişmelerin tartışıldığı kongrede poster sunumları ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tekno Park Şirketleri ile ortak projeler de gündeme geldi.

“DAÜ Bilimsel Disiplin ve Sistematik Düşünce Bütünlüğü ile Öğrencilere Uluslararası Düzeyde Eğitim ve Araştırma Fırsatları Sunuyor”

Prof. Dr. Tüzmen, kongrede gerçekleştirdiği konuşmada, gelecek nesiller için yürütülen çalışmaların sonuçlarının toplanmaya başlandığını belirtti. Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarlarının çalışmalarının yüksek bütçelere dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Tüzmen, bu nedenle "in silico" (bilgisayara dayalı) ve yapay zekâ (AI) tabanlı çalışmalara yöneldiklerini ifade etti. Prof. Dr. Tüzmen, DAÜ'nün bilimsel disiplin ve sistematik düşünce bütünlüğü ile öğrencilere uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma fırsatları sunduğunu, 2012 yılından itibaren uluslararası birçok sosyal ve bilimsel aktivite gerçekleştirdiğini söyledi. Bu sayede öğrencilere, yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına katılma imkânı sunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Tüzmen, DAÜ adına bilimsel ve akademik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen kongre sonrasında, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından Prof. Dr. Tüzmen’e hediye ve sertifika takdim edildi.

Proje İş Birliği Kapsamında Görüşmeler Yapıldı

Prof. Dr. Tüzmen, DAÜ adına Süleyman Demirel Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi ile akademik iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere ön görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ortak projelerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.