DAÜ, 4 . Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansına hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü “Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” isimli konferans düzenliyor

Bu yıl 4. kez düzenlenen ve Fransa’nın en iyi üniversitelerinden Montpellier Business School iş birliği ile gerçekleştirilecek olan konferans 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak. Konferans 3 Mayıs 2019 tarihinde de devam edecek. KKTC Merkez Bankası katkılarıyla düzenlenecek olan söz konusu konferansta 24 farklı ülkeden 140’a yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyen yer alacak.

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan konferansta Dünya’nın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Thorsten Beck (Cass Business School, London) “Bankaların Yeniden Yapılandırılması: Ampirik Bulgular” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Prof. Dr. Beck, 54000 atıf sayısına sahip bir bilim insanı olarak Dünya Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası gibi kurumların araştırma birimlerine danışmanlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Beck’in ardından konferansın diğer ana konuşmacısı olan Prof. Dr. Duc Khuong Nguyen’in gerçekleştireceği (IPAG Business School, Paris) “Global Para Birimleri İletişim Ağı” konulu sunum ile konferans devam edecek. Prof. Dr. Nyguen, gelişmekte olan piyasalar, enerji ekonomisi ve finansmanı konularında uzmanlaşmış önemli çalışmalara sahip değerli bir akademisyendir.

Konferans düzenleme kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç yaptığı açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getireceğini ifade ederek, gerçekleştirilecek bu etkinliğin ülkemizin akademik yaşamına katkı sağlaması yanında DAÜ’nün dünya genelinde görünürlüğünün artması ve ülke tanıtımı açısından da önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özataç konferansta, küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.

Açıklamada, 80 adet bildiri 24 farklı ülkeden katılan akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek 15 oturumda sunulacaktır. Genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra şirket finansmanı, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konuların da ele alınacağı çalışmaların uluslararası akademisyenler tarafından tartışılacağı bildirilmiştir.



