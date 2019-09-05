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“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri”ne yoğun ilgi

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1979 yılında kurulan ve Kıbrıs Türkü’nün en önemli başarılarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyor.
“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri”ne yoğun ilgi

. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve DAÜ iş birliği ile düzenlenecek olan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri”, 13 Eylül 2019 Cuma günü, saat 21:00’de, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

 

Geçtiğimiz yıl başlattıkları proje ile çeşitli senfoni orkestraları ile birlikte senfonik konserler vermeye başlayan Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, bu kez Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde en güzel parçalarını DAÜ için söyleyecek. Salamis Antik Tiyatro’nun muhteşem ve mistik ambiyansında gerçekleşecek olan konserin KKTC’de büyük ses getirmesi bekleniyor.

 

DAVETİYE İBRAZI GEREKİYOR   

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada konsere girişin davetiyeli olacağı ifade edilerek, konseri izlemek isteyenlerin davetiyelerini mutlaka yanlarında getirmeleri ve kapıdaki görevlilere ibraz etmeleri rica edildi. Konserin davetiyeleri ise 10 Eylül 2019 tarihine kadar DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden alınabiliyor. DAÜ öğrencileri ise davetiyelerini DAÜ Aktivite Merkezi’nden alabilecekler. Detaylı bilgiye 630 1212 veya 630 2719 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.   

 

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında

Her geçen yıl mezun sayısını artıran ve 40. yılını kutlayan DAÜ’nün, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunlar ile toplam mezun sayısı 60 bin’e yaklaşmış oldu. DAÜ, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) tarafından 2019 yılı için hesaplanan Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 151-200 bandında yer alıyor.

 

Yeni Bir Başarı Daha

Öte yandan DAÜ 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2019’da Alan Sıralamaları listesinde de yer aldı.

 

 

DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 76-100 bandında yer alarak, Kıbrıs adasından listeye giren tek üniversite olma başarısını gösterirken, Türkiye üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri alanında ise KKTC’den listeye girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Türkiye ve Kıbrıs adası üniversiteleri arasında da yine birinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri sıralamasında ilk 500’de yalnızca üç Türkiye üniversitesi yer alırken; birinci sırada olan DAÜ, 301-400 bandında yer alarak bir başarıya daha imza attı

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