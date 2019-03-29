  • BIST 93.807
  • Altın 234,991
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3324
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı

» »
DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı
DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanmakta olan 55. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 25 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Kütüphane Oditoryumu’nda gerçekleşen açılış ile başladı.

 

Belgesel Film Gösterimi Gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından saat 10:30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel gösterimi Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde Türkçe altyazı ile gösterildi. Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan  film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirdi.

 

Ödül Töreni ve Kitap Okuma Etkinliği

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 11:00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödülleri takdim edildi.

 

Öte yandan Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği de düzenlendi. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8.’si gerçekleşen okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katıldı.  

dsc_0790.jpg

 

Aynı gün 14:30-16:30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirildi. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunumlar gerçekleştirdi.  

 

Şiir Paylaşım Etkinliği

Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart 2019 Perşembe günü DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11:00-12:00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirildi. Ardından 14:00-16:00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğitici ve bir o kadar da eğlenceli “Kütüphane Oyunları” etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere içinde kitap adı bulunan zarflar verilerek önce bilgisayarlardan bu kitabın bulunduğu bölümü öğrenmeleri ve sonrasında ise kitabı en hızlı şekilde belirlenen noktaya getirmeleri istendi. Yarışmanın sonunda katılan öğrencilere çeşitli ödüller de verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Down Sendromu Farkındalık Etkinliği27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
  • DAÜ-BTYO Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti26 Mart 2019 Salı 16:22
  • DAÜ öğrencisi Adem Çavuşoğlu KKTC rekoru kırdı26 Mart 2019 Salı 15:30
  • DAÜ Satranç Takımı Türkiye Şampiyonu25 Mart 2019 Pazartesi 16:30
  • DAÜ’de 55. Kütüphane haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak25 Mart 2019 Pazartesi 12:51
  • GMB Başkanı Arter DAÜ Kent ve Mimarlık programına konuk oldu24 Mart 2019 Pazar 15:34
  • İkinci “DAÜ Fizik Günleri' Yapıldı22 Mart 2019 Cuma 16:57
  • 55. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak22 Mart 2019 Cuma 16:52
  • DAÜ Hemşirelik Bölümü’nden Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği22 Mart 2019 Cuma 13:21
  • DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan Kütüphane haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu22 Mart 2019 Cuma 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti