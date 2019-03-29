DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanmakta olan 55. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 25 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Kütüphane Oditoryumu’nda gerçekleşen açılış ile başladı.

Belgesel Film Gösterimi Gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından saat 10:30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel gösterimi Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde Türkçe altyazı ile gösterildi. Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirdi.

Ödül Töreni ve Kitap Okuma Etkinliği

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 11:00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödülleri takdim edildi.

Öte yandan Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği de düzenlendi. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8.’si gerçekleşen okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katıldı.

Aynı gün 14:30-16:30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirildi. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunumlar gerçekleştirdi.

Şiir Paylaşım Etkinliği

Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart 2019 Perşembe günü DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11:00-12:00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirildi. Ardından 14:00-16:00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğitici ve bir o kadar da eğlenceli “Kütüphane Oyunları” etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere içinde kitap adı bulunan zarflar verilerek önce bilgisayarlardan bu kitabın bulunduğu bölümü öğrenmeleri ve sonrasında ise kitabı en hızlı şekilde belirlenen noktaya getirmeleri istendi. Yarışmanın sonunda katılan öğrencilere çeşitli ödüller de verildi.