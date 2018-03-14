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DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Fuarı açıldı

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DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Fuarı açıldı
DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Fuarı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) iş birliğiyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer Fuarı”, 14 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreni ile ziyarete açıldı. Ülkemizin ve Türkiye’nin önde gelen özel sektör firmalarının standlarıyla yer aldığı ve yerel üretim olan ürünlerini de sergileyeceği “6. Uluslararası Kariyer Fuarı”, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarına birçok staj ve iş imkanı sunuyor.

Açılış törenine Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, KTSO Asbaşkanı Atilla Süren, KTTO Başkan Yardımcısı Semral Erel, DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, DAÜ’lü akademisyenler, öğrenciler ve Gazimağusa Halkı katıldı.

“Fuar Öğrencilere Staj ve İş İmkanı Sağlayacak”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan açılış konuşmalarında katılımcılara seslenen KTSO Asbaşkanı Atilla Süren, odaları adına 6. Uluslararası Kariyer Fuarı’nda geniş katılımcı kitlesi ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti aktardı. Kendisi ve KTSO hakkında bilgi veren Süren, öğrencilik yaşamında staj yapmanın özel sektör firmaları ve öğrencilerin kariyer gelişimleri açısından olan önemine değinerek, 6. Uluslararası Kariyer Fuarı’nın başarılı geçmesini diledi. KTTO Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencisi Semral Erel de katılımcı firmalara ve öğrencilere teşekkür etti. Fuarın öğrencilere büyük fırsatlar yarattığını ifade eden Erel, toplum olarak girişimciliğin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, lise hayatı sonrasında kariyerine ticarette yön verdiğini belirtti. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Erel, bu güzel etkinliklerin ülkeye büyük katkılarının olduğuna işaret ederek, DAÜ ile özel sektör arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini diledi.

“DAÜ Bir Dünya Üniversitesidir”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kariyer Fuarı’nın organizasyonunda emeği geçen paydaşları ve katılımcıları kutladı. DAÜ’nün bir dünya üniversitesi olarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Prof. Dr. Osam, üniversitenin koyduğu hedeflere vizyonu çerçevesinde sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı. DAÜ öğrencilerinin de vizyonlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli ülkelerden alanlarında öncü 70 değerli katılımcıyı DAÜ’de misafir ettiklerini ve öğrencilerin uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Osam, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTTO Başkan Yardımcısı Semral Erel’in de birer DAÜ’lü olduklarını, bunun da DAÜ mezunlarının daima toplumda başarılı ve iyi noktalara geldiğini simgelediğine işaret etti. 

“Öğrenciler Mutlaka Yarı Zamanlı Çalışmalı”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, dünya çapında bir bilim yuvası olan DAÜ’de düzenlenen 6. Uluslararası Kariyer Fuarı açılış töreninin, dünyanın önde gelen bilim adamı Stephen Hawking’in vefat gününe denk gelmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Öğrencilere seslenen Harmancı, kariyerin bir yolculuk olduğunu ifade ederek, üniversitenin bitmesiyle hayatın aslında yeni başladığını vurguladı. Öğrencilere kendilerine çizecekleri yolu iyi belirlemeleri ve edinecekleri tecrübelerden faydalanmalarını tavsiye eden Harmancı, kendisinin de DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olduğunu belirterek, kariyer yolculuğunda dünyayı iyi tanımanın önemine dikkat çekti. Harmancı, katılımcılara öğrencilik dönemlerinde mutlaka yarı zamanlı olarak bir işte çalışmaları tavsiyesinde bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen kurdele kesimi ile 6. Uluslararası Kariyer Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Oldukça geniş katılımın olduğu açılışın ardından, yerli ve uluslararası 140’ı aşkın firma, standlarıyla yer aldıkları fuar alanında binlerce katılımcıyla buluştu. 
 

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