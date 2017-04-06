DAÜ 7.Tanıtım Günleri 17 – 18 Nisan’da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen “Geleneksel DAÜ Tanıtım Günleri” etkinliğinin yedincisi, bu yıl 17 – 18 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak olan ve KKTC’deki lise son sınıf öğrencilere yönelik olarak hazırlanan organizasyonda, öğrenciler DAÜ tarafından okullarına gönderilecek otobüslerle DAÜ’ye gelerek, Üniversite bünyesindeki tüm akademik ve sosyal birimleri tanıma fırsatı yakalayacaklar.

İki gün boyunca 09:30 – 12:00 saatleri arasında ziyaret edilecek olan “DAÜ 7. Tanıtım Günleri” kapsamında, akademik etkinliklerin yanı sıra lise son sınıf öğrencilerinin ilgisini çekecek çeşitli aktiviteler de yer alacak. Etkinlikte, lise son sınıf öğrencileri bir taraftan 106 farklı ülkeden 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü DAÜ’deki uluslararası öğrenci profili ve kampüs yaşamını yakından görme fırsatı yakalarken, bir taraftan da mesleki konularda alanında uzman kişiler tarafından hem akademik birimler hem de meslekler ve kariyer planları hakkında bilgilendirilecekler.