DAÜ 7. tanıtım günleri sona erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen “Geleneksel DAÜ Tanıtım Günleri” etkinliğinin yedincisi sona erdi.

KKTC’deki lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak 17 Nisan 2017 tarihinde, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda başlayan etkinlik, 18 Nisan 2017 tarihinde Atatürk Meslek Lisesi, TED Koleji, Değirmenlik Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Doğa Koleji öğrencilerinin katılımları ile sona erdi.

İki gün boyunca 09:30 – 12:00 saatleri arasında ziyaret edilen “DAÜ 7. Tanıtım Günleri” kapsamında, akademik etkinliklerin yanı sıra lise son sınıf öğrencilerinin ilgisini çekecek çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrenciler bir taraftan 106 farklı ülkeden 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü DAÜ’deki uluslararası öğrenci profili ve kampüs yaşamını yakından görme fırsatı yakalarken, bir taraftan da mesleki konularda alanında uzman kişiler tarafından hem akademik birimler hem de meslekler ve kariyer planları hakkında bilgilendirildiler.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Halil DOĞAN – Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’ye daha önceden de gelmiştim. DAÜ çok güzel ve büyük bir kampüse sahip. Uluslararası olması ve birçok farklı kültürden öğrencisi olması büyük avantaj sağlıyor. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite. Ben Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında eğitim almayı düşünüyorum. Tanıtım Günleri sayesinde aklımda olan soruları sorabileceğim. Karar vermemde etkili olacağını düşünüyorum.

Asaf YİĞİTTÜRK – Doğa Koleji Son Sınıf Öğrencisi

Daha önceden DAÜ’ye gelmiştim. DAÜ çok güzel ve kaliteli eğitim veren bir üniversite. Ben Spor Bilimleri alanında eğitim almayı düşünüyorum. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite. DAÜ’de kaliteli bir eğitim verildiğini düşünüyorum. Tanıtım Günleri sayesinde de hem üniversite hem de bölümler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olduk. Karar vermemde kesinlikle etkili olduğunu düşünüyorum.

Selsu SOLMAN – TED Koleji Son Sınıf Öğrencisi

Daha önceden DAÜ’yü ziyaret etmiştim. DAÜ çok güzel ve uluslararası kalitede eğitim veren bir üniversite. Tanıtım Günleri sayesinde hem üniversite hem de bölümler hakkında detaylı bilgi sahibi oldum.

Elis NOBARİ – Atatürk Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’ye ilk kez geliyorum. Ablam da burada okuduğu için DAÜ’nün eğitim kalitesi ve olanakları hakkında bilgi sahibiyim. Ben Okul Öncesi Öğretmenliği alanında eğitim almayı düşünüyorum ve DAÜ tercihlerim arasında.

Kadir KARARTICIOĞLU – Değirmenlik Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’nün kampüs olarak KKTC’de bir numara olduğunu düşünüyorum. Uluslararası olması ve diplomasının dünyanın her yerinde geçerli olması çok önemli. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında eğitim almak istiyorum ve DAÜ’yü tercih edeceğim.