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DAÜ, 8. Uluslararası Tasarım Haftası başlıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tasarım Haftası’nın sekizincisi bu yıl 2 – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.
DAÜ, 8. Uluslararası Tasarım Haftası başlıyor

2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak olan “DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası” kapsamında alanında uzman birçok konuk sunumlar gerçekleştirecek. 

Mimarlık ve tasarım alanında çalışan bir çok profesyonel, sanatçı, akademisyen ve tasarım öğrencisini bir araya getirecek olan “DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası”, uluslararası platformda disiplinlerarası fikir alışverişinin ve üretimin teşvik edilmesini amaçlıyor.

“existHence” teması ile gerçekleştirilecek olan “DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası”, dünyada herkesin özel, eşsiz ve değerli olduğu ve yalnızca birlikte var olunabileceğine vurgu yapıyor. Tasarım, tüm alanları ile birlikte, dünyayı daha iyi bir yere getirmek için canlılığı ve ontolojiyi bir araç olarak kullanmaktadır. Bu sayede, “existHence” teması ile dünyada insanların farklılıklarını tasarım sayesinde ortadan kaldırabilecekleri vurgulanıyor. 

Hafta kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından 15’i aşkın Mimarlık Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB ETÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, UPT Tiran Politeknik Üniversitesi, USEK Kaslik Üniversitesi-Lübnan, Özyeğin Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi),  öğretim üyeleri ve öğrencileri DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası’na katılacaklar. Yaklaşık 20 atölye çalışmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa’dan önemli tasarımcılar, seminerler vermek ve panellerde konuşmacı olmak üzere katkı koyacaklar.

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan atölye çalışmaları sonrasında Türkiye’nin mimarlık ve iç mimarlık alanlarında saygın ve başarılı işlere imza atmış önemli mimarlarından Gürhan Bakırküre, Kalebodur grubu sponsorluğunda saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda etkinliğin açılış sunumunu gerçekleştirecek. Etkinliğin açılış kokteyli ise aynı gün, saat 19:30'da, Suriçi’nde Namık Kemal Meydanı’nda Gazimağusa Belediyesi destekleri ve himayelerinde gerçekleşecek.

DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası ikinci günü olan 3 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 17:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Avrupa’nın en saygın ve başarılı mimarlık ofislerinden UN STUDIO, Dana Behrman sunum gerçekleştirecek. 

Atölye çalışmaları ile devam edecek olan 8. Uluslararası Tasarım Haftası’nda 4 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Prof. Dr. Güven Arif Sargın moderatörlüğünde son yılların başarılı akademisyen ve ödüllü mimarları Dr. Kerem Yazgan ve Dr. Devrim Çimen sunum gerçekleştirecek. 

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