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DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tasarım Haftası’nın sekizincisi, bu yıl 2 – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştiriliyor.
DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası başladı

“DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası”nın açılış töreni, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Mimarlık Fakültesi bahçesinde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “existHence” (var olmak) başlıklı temanın önemine dikkat çekerek, tüm insanların çeşitlilikten memnuniyet duyarak ve birlik içerisinde yaşaması gerektiğini vurguladı. DAÜ olarak söz konusu temayı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’de 106 farklı ülkeden insan bulunduğuna işaret ederek, “Times Higher Education ve QSTAR gibi Uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan ve dünyanın dört bir yanından bünyesinde öğrenci bulunduran uluslararası bir üniversite olarak dünyada varız” şeklinde konuştu.

“Yalnızca Birlikte Var Olabiliriz”
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek de, yurtdışı ve KKTC’den etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini ileterek DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası ile ilgili bilgi verdi. Mimarlık ve tasarım alanında çalışan birçok profesyonel, sanatçı, akademisyen ve tasarım öğrencisini bir araya getirecek olan “DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası”nın, uluslararası platformda disiplinler arası fikir alışverişinin ve üretimin teşvik edilmesini amaçladığını belirten Prof. Dr. Dinçyürek, “existHence” teması ile gerçekleştirilecek olan etkinliğin; dünyada herkesin özel, eşsiz ve değerli olduğu ve yalnızca birlikte var olunabileceğine vurgu yaptığını belirtti. Tasarımın, tüm alanları ile birlikte, dünyayı daha iyi bir yere getirmek için canlılığı ve ontolojiyi bir araç olarak kullandığını ifade eden Prof. Dr. Dinçyürek, bu sayede “existHence” teması ile dünyada insanların farklılıklarını tasarım sayesinde ortadan kaldırabileceklerine işaret etti.

Pek Çok Üniversiteden Katılım Gerçekleşti
Hafta kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından 15’i aşkın Mimarlık Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB ETÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, UPT Tiran Politeknik Üniversitesi, USEK Kaslik Üniversitesi-Lübnan, Özyeğin Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi),  öğretim üyeleri ve öğrencileri DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası’na katıldı. Yaklaşık 20 atölye çalışmasının yanı sıra; Türkiye ve Avrupa’dan önemli tasarımcılar, seminerler vererek ve panellerde konuşmacı olarak yer alarak haftaya katkı koyacaklar.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan atölye çalışmaları sonrasında Türkiye’nin mimarlık ve iç mimarlık alanlarında saygın ve başarılı işlere imza atmış önemli mimarlarından Gürhan Bakırküre, Kalebodur grubu sponsorluğunda saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda etkinliğin açılış sunumunu gerçekleştirdi

Önemli Mimarlar Sunum Yapacak
DAÜ 8. Uluslararası Tasarım Haftası ikinci günü olan 3 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 17:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Avrupa’nın en saygın ve başarılı mimarlık ofislerinden UN STUDIO, Dana Behrman sunum gerçekleştirecek. Atölye çalışmaları ile devam edecek olan 8. Uluslararası Tasarım Haftası’nda 4 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Prof. Dr. Güven Arif Sargın moderatörlüğünde son yılların başarılı akademisyen ve ödüllü mimarları Dr. Kerem Yazgan ve Dr. Devrim Çimen sunum gerçekleştirecek. 

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