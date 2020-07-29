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DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı turnuvası ertelendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelendi.
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı turnuvası ertelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 8-9 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu. DAÜ Rektörlüğü COVID-19 sürecinin henüz belirsizliğini korumasından dolayı söz konusu turnuvanın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verdi. 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nın organizasyonu ile ilgili yeni tarih ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

 

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