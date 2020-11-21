  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

DAÜ ABD Listelerinde Dünyanın En İyi 1,200 Üniversitesi Arasında

» »
Mühendislik’te Dünyanın En İyi 662. Üniversitesi
DAÜ ABD Listelerinde Dünyanın En İyi 1,200 Üniversitesi Arasında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2021’de 1,148’inci sırada yer aldı. 80’in üzerinde ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 310. üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında Dokuz Eylül Üniversitesi ile 22. sırayı paylaştı. Listede Türkiye’den toplamda 46 üniversite yer aldı.

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda bölgesel araştırma saygınlığında 174. sırayı elde ederken, uluslararası iş birliği konusunda dünyanın en iyi 804, bölgenin ise en iyi 16. üniversitesi olarak açıklandı. 

Mühendislik’te Dünyanın En İyi 662. Üniversitesi

DAÜ, 7. Yıllık U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Alan Sıralaması’nda ise Mühendislik dalında dünyanın en iyi 662. üniversitesi olarak açıklandı. Mühendislik alanında küresel araştırma saygınlığı konusunda 623. sırayı elde eden DAÜ, uluslararası iş birliğinde dünyada 406, bölgede ise 6. sırada yer aldı. Mühendislik alanında yayınlanan listeye Türkiye’den 12 üniversite girerken, DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listede yer alan tek üniversite oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenleyecek19 Kasım 2020 Perşembe 14:15
  • DAÜ ekonomi bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar dünyanın en iyileri arasında19 Kasım 2020 Perşembe 14:13
  • DAÜ İletişim Fakültesi, Harmancı'yı Ziyaret Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
  • DAÜ, Mühendislik Dalında Dünya Sıralamasında18 Kasım 2020 Çarşamba 11:47
  • DAÜ’den “Diyabet Yönetimine Çok Yönlü Bakış” Adlı Tv Programı17 Kasım 2020 Salı 16:48
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin Büyük başarısı17 Kasım 2020 Salı 16:11
  • DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu16 Kasım 2020 Pazartesi 17:55
  • DAÜ’de Coşkulu Cumhuriyet Koşusu16 Kasım 2020 Pazartesi 17:47
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı16 Kasım 2020 Pazartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti