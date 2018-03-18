DAÜ “Ada Işığı” programında koro konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ada Işığı “ programının bu haftaki konuğu Orkestra ve Koro şefi Serdar Köşk oldu. Söz konusu programda Koro içerisindeki yolculuk üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Programın başında kendisi hakkında bilgiler veren Serdar Köşk, 1976 yılında Rize’de doğduğunu, İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Niğde ilinde tamamladığını kaydetti. 1998-1999 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği’nden mezun olan Köşk, 3 yıl Mersin’de müzik öğretmenliği yaptı. Köşk 2004 yılında Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Kadro sınavını Koro ve Orkestra Öğretmeni olarak kazanarak Niğde Anadolu Güzel Sanatlar lisesi’ne atandı. Halen mesleğinin 12. yılında olup Niğde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapmaktadır.

Programın devamında 17 Mart 2018 Cumartesi akşamı Gazimağusa Belediyesi katkıları ile düzenlenecek olan “Korolar Söylüyor” Konseri hakkında da bilgiler verildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan konser öncesinde korolarla atölye çalışmalarının gerçekleşeceği bilgisi de verildi.