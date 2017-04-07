DAÜ “Ada Işığı” programında “Pistanbul” kitabı tanıtıldı

Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" adlı sanat programına bu hafta Yazar ve Yönetmen Mustafa Kemal Çelik konuk oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" adlı sanat programına bu hafta Yazar ve Yönetmen Mustafa Kemal Çelik konuk oldu. Söz konusu programda yazarın yeni kitabı “Pistanbul” hakkında bir sohbet gerçekleştirildi.

1981 Lefkoşa doğumlu olan Mustafa Kemal Çelik, Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’ye giderek 4 yıla yakın bir süre tiyatroda, basın yayın ofislerinde ve büyük senaryo gruplarında çalıştığını anlattı. Çelik, daha sonra ajans kurma fikriyle Kıbrıs’a geri döndüğünü dile getirdi.

Yazmaktan her zaman çok keyif aldığını bildiren Çelik, Pistanbul adlı romanının yazma sürecini anlatarak kitapla ilgili bilgiler verdi. Kitabın post modern türünde bir roman olduğunu dile getiren Çelik, Pistanbul isminin de bu post modernliği içerdiğini kaydetti. Çelik, “Okuyucuların İstanbul’la ilgili düşüncelerine doğru yönelecek bir kitap adı düşünmüştüm. Her okuyucu Pistanbul isminden farklı şeyler anlamasını istedim. Pistanbul birden fazla anlamı çağrıştırıyor.” dedi. Kitabın kendi yaşadığı gerçek bir aşk hikayesini anlattığını belirten Çelik, kendi duygularından sıyrılabilmek, rahatlayabilmek için yazılar karalamaya başladığını ve bunların sonunda bir kitaba dönüştüğünü anlattı. Romanın sanıldığı gibi hüzünlendirici olmadığını tam aksine kimi zaman güldürdüğünü bildiren Çelik, okuyuculardan olumlu geribildirimler almasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Adaı Işığı programının söz konusu bölümü 8 Nisan 2017 Cumartesi günü, 11.00-11.45 saatleri arasında, Kıbrıs Genç TV kanalında yayınlanacaktır.