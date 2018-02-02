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DAÜ Ada Işığı programının bu haftaki konuğu makamer oldu

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DAÜ Ada Işığı programının bu haftaki konuğu makamer oldu
DAÜ Ada Işığı programının bu haftaki konuğu makamer oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ada Işığı" programına bu hafta Mağusa Kadın Merkezi Derneği- MAKAMER Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgür Sesler Korosu koristleri konuk oldular.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan söz konusu derneğin iki yıllık bir çalışma dönemi sonunda 2014 yılında kurulduğunu anlattı. MAKAMER olarak Gazimağusa bölgesinde bir anket çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Özdoğan, çalışma sonucunda derneğin vizyon ve misyonunu belirlediklerini ve etkinlikleri planladıklarını bildirdi. Özdoğan, derneğin misyonunu açıklarken; “Dernek misyonu, kadınlarımızın ev içinde ve toplumda statüsünün iyileştirilmesi, kadının her alanda özgürleşebilmesi, kadına yönelik şiddete ve her türlü ayrımcılığa dikkat çekilebilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.” ifadelerini kullandı. 

MAKAMER olarak diğer sivil toplum örgütleri ve kurumlarla da işbirliklerine önem verdiklerini kaydeden Özdoğan, kadınlara yönelik farkındalık etkinliklerini kurulmuş olan işbirlikleri ile gerçekleştirmenin daha etkili olduğunu deneyimlediklerini dile getirdi. Özdoğan, misyonları çerçevesinde, kadınlara yönelik sağlık konuları da dahil eğitim seminerleri, farkındalık seminerleri, meslek edindirme atölyeleri gibi faaliyetler sürdürdüklerini kaydetti. 

Her yıl üye sayılarının arttığına dikkat çeken Özdoğan, MAKAMER bünyesinde ayrıca bir kadınlar korosu kurduklarını da açıkladı. Özdoğan, Özgür Sesler Korosu adı altında kurulan koronun çalışmalarını Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay’ın üstlenmesinden ötürü son derece mutlu olduklarını dile getirdi.      

Özdoğan, “Kadınların özgürce düşüncelerini söyleyebilmeleri, özgüvenlerini geliştirip hayatlarında bir adım daha ilerleyebilmeleri, ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri, sosyal alanda daha rahat davranabilmeleri adına özellikle ev kadınlarının koro çalışmalarına ilgi göstermelerini bekliyoruz.” dedi. 

MAKAMER’in her yıl bir tema belirlediğini anlatan Özdoğan, derneğin bu yılki temasının da “Özgür Kadın Özgür Toplum Demektir” sözleri olduğunu belirterek, toplumda özgüveni gelişen kadınlara ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Özdoğan söz konusu proje korosunun, topluma kadın odaklı önemli mesajlar vereceğine olan inancını da dile getirdi. 

Ada Işığı programının söz konusu bölümü 3 Şubat 2018 Cumartesi günü, 20.15-21.00 saatleri arasında Kanal Sim’de yayınlanacaktır. 
 

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