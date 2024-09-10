DAÜ, Ahmet Hocasını Uğurladı

9 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) emekli öğretim elemanı Ahmet Köylüoğlu, DAÜ BTYO önünde düzenlenen anma töreni ile sonsuzluğa uğurlandı. 10 Eylül 2024 Salı günü, saat 11:00’de düzenlenen törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri, Köylüoğlu’nun ailesi, öğrencileri ve tüm sevenleri katıldı.



Törende; Köylüoğlu’nun oğlu Halil Köylüoğlu, öğrencilerini temsilen İsmail Zabitler, DAÜ BTYO Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Program Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp, BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç birer konuşma gerçekleştirerek Köylüoğlu ile olan anılarını paylaşıp tüm sevenlerine başsağlığı diledi. 8 Eylül 2000 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programı’nda öğretim elemanı olarak birçok öğrencinin hayatına dokunan Köylüoğlu, konuşmaların ardından tören alanından alkışlar eşliğinde uğurlandı.