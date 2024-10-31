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DAÜ Araştırma görevlileri: Maaşlarımız 1.5 aydır ödenmedi!

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DAÜ Araştırma görevlileri: Maaşlarımız 1.5 aydır ödenmedi!
DAÜ Araştırma görevlileri: Maaşlarımız 1.5 aydır ödenmedi!

DAÜ Araştırma görevlileri: Maaşlarımız 1.5 aydır ödenmedi!

İşte açıklama;

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlileri olarak, her akademik dönem tekrarlanan benzer sorunlar ve gittikçe kötüleşen çalışma koşulları nedeniyle bu bildiriyi yayınlama ihtiyacı duyuyoruz. Araştırma görevlileri olarak, yalnızca eğitim ve araştırma süreçlerine katkıda bulunmakla kalmayıp, üniversitenin temel işleyişini de desteklemek üzere büyük bir özveri ile çalışmamıza rağmen, ciddi mağduriyetler yaşamaktayız.

 

Ödeneklerimizde her dönem yapılan kesintiler ve ödemelerin geç yapılması, en temel sorunlarımızdan biridir. Örneğin, son bir buçuk aydır ödeneklerimiz yatırılmamıştır. Aldığımız ödeneklerin asgari ücretin de altında kalmasına rağmen, bu ödeneklerle ailelerimizin geçimini sağlamakta; kira, fatura ve borçlarımızı ödemekle yükümlüyüz. Bu gecikmeler, maddi zorlukları katlanılmaz hale getirmektedir. Ek olarak, sigortasız çalıştırılmamız da sosyal güvenceden yoksun kalmamıza neden olmakta, bu durum da hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir hak kaybına yol açmaktadır.

 

Sorunlarımızı çözmek adına defalarca üniversite yönetimi ve rektörlük gibi üst makamlara başvurmuş olmamıza rağmen, çoğu zaman yanıtsız bırakıldık ya da taleplerimiz dikkate alınmadı. Üniversite yönetimi, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadele eden araştırma görevlilerine gerekli desteği sağlamadığı gibi, mali sorunları aşma yolunda ödeneklerimizi kesinti yapmakta bir çözüm olarak görmektedir. Bu esnada, bir kısım personele milyonlarca lira kıdem tazminatı ödenmesinden geri durulmamış, alınan kararların tutarsızlığı bizler için daha da büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

 

Üniversitemizin içinde bulunduğu bu kriz sürecinin bedelini araştırma görevlilerinin ödemesi kabul edilemez. Yönetimin çözüm getirmediği ve ciddiyetle ele almadığı bu sorunları, daha yüksek kurumlara taşımak ve haklarımızı yasal yollarla aramak konusunda kararlıyız. Bu süreçte, araştırma görevlileri olarak yalnızca adil çalışma koşulları talep ediyor, emeklerimizin karşılığını almak için her türlü hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz.

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