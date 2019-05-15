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DAÜ-ATAUM “Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği gerçekleştirdi

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DAÜ-ATAUM “Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği gerçekleştirdi
DAÜ-ATAUM “Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığı’nca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutlamak maksadıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) tarafından “Denize, Havaya, Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliğinin ilk bölümü gerçekleştirildi.

 

12 Mayıs 2019 Pazar günü gerçekleştirilen “Denize Atamızın İmzasını Atıyoruz” Etkinliğinde DAÜ ADK üyesi öğrenciler, İskele sahilinde denize dalarak, Atatürk’ün imzası ile Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarını denizin dibine yerleştirdiler. Denizde Atamızın imzasının atılması etkinliği, profesyonel çekimler ile son buldu.

 

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Aynı kapsamda, 14 Mayıs 2019 Salı günü, saat 14.00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda “Havaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. 14x3 metre büyüklüğündeki Atatürk’ün imzası bulunan afişin, 30 adet helyum balonuna bağlanarak gökyüzünde 100 metre yüksekliğe asılı olarak kalması sağlandı. Milli Mücadele haftası boyunca havada asılı kalması planlanan Atamızın imzasını taşıyan afiş, Gazimagusa’nın birçok yerinden kolaylıkla görülebilmektedir.

 

Etkinliğin önemli bir bölümünü teşkil eden “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” faaliyeti de 19 Mayıs Pazar günü, saat 14.00’ten itibaren DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah kıyafet giyinmiş 1919 öğrencinin, stadyum çimlerinde oluşturacağı “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliğine öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

 

DAÜ-ATAUM tarafından 19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetler, 19 Mayıs 2019 Pazar günü, saat 19.23’te, DAÜ Atatürk Meydanı’nda başlayıp, Sakarya çemberinde bitecek olan “100 Yıl Gençlik Yürüyüşü ve Fener Alayı” ile sona erecek. Söz konusu yürüyüşe, Gazimagusa’daki liselerin de katılacağı bilgisi Kaymakamlık tarafından etkinliklerin genel koordinatörlüğünü yapan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’e bildirildiği öğrenildi.

 

 

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