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DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı

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DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı
DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

 

“19 Mayıs 1919 ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Bundan tam bir asır önce bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Eylem Safhasını başlattı ve Milli Mücadele ateşini yaktı.

 

19 Mayıs 2019 tarihi de, bir milletin tüm yokluklara karşın var olma azmini gösterdiği bu özel günün 100. yılı olması nedeniyle daha özel bir anlam taşımaktadır.

 

Mustafa Kemal büyük eseri Nutuk’un başlangıcında, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı gün aklındaki kararını vurgulamıştır.

 

“Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak…Temel ilke, Türk Ulusu’nun kişilikli ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam Bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz…Oysa Türk’ün onuru, özgüveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyle ise ya bağımsızlık ya ölüm…”

 

İşte bu parola ile başladığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtarmayı müteakip, Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve “En Büyük Eserim” şeklinde nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşanılan süreci anlattığı Nutuk’un sonunda bugün ulaşılan sonucun, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak, bu sonucu bir başka ifadeyle Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliğinin de bu emaneti nasıl koruyacaklarını “Gençliğe Hitabesi” ile açıklamıştır.

 

DAÜ Gençliği de bu özel günün 100. yılını, rekor kan bağışı, oratoryo, halk dansları ve müzik, arama kurtarma timi gösterileri ile havaya, denize, karaya Ata’mızın imzasını atıyoruz etkinliği ve gençlik yürüyüşü gibi birçok faaliyetle kutlayarak Ata’sının izinde olduğunu bir kez daha göstermiştir.

 

Bu anlamlı günde, “19 Mayıs benim doğum günümdür” şeklindeki ifadesiyle de bu güne verdiği önemi vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum.”

 

 

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