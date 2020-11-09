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DAÜ-ATAUM başkanı yrd. Doç. Dr. Göktürk, ulu önder Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bildiri yayımladı

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DAÜ-ATAUM başkanı yrd. Doç. Dr. Göktürk, ulu önder Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bildiri yayımladı
DAÜ-ATAUM başkanı yrd. Doç. Dr. Göktürk, ulu önder Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bildiri yayımladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. Yıl Dönümü nedeniyle “Mücahitin Ata’ya Seslenişi” başlıklı bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

 

“Dünya tarihinin en seçkin yerlerinden birisi, yarattığı Kurtuluş Savaşı destanı, Türkiye mucizesi ve sayısız inkılaplarıyla şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk’e aittir. Türk Milleti’nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz insan Atatürk, elli yedi yıllık kısa ömründe fani bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek kadar büyük işler başarmıştır.

 

Yok edilmek istenen milletini ve parçalanan Türk Vatanı’nı kurtarmak için Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatmış, bin bir yokluk ve yoksulluk içinde milleti tek bir kuvvet haline getirerek Kurtuluş Savaşı’nın galibi ve dünyada özgürlük meşalesinin önderi olmuştur.

 

Yakılmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde, modern bir cumhuriyet kurmuş, düşman olarak savaştığı milletlerle, kısa zamanda iyi ilişkiler kurarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada herkesin saygı duyduğu bir devlet haline getirmiştir. Bunun yanında Ulusuyla el ele vererek çağdaşlaşmanın temellerini oluşturan inkılaplarını gerçekleştirmiştir.

 

Bu Ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da, Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu çerçevede, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulamaya koyduğu inkılâp hareketlerini zorlama olmaksızın, eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 37 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu da her fırsatta göstermiştir.

 

Bunun en açık örneğini, bundan tam 55 yıl önce, 10 Kasım 1965 tarihinde Mücahitlerimizin nöbet tuttukları mevzilerinden Mağusa Sancaktarlığı’na gönderdikleri; “Ebedi Şef Atatürk’ün Ölümü Münasebetiyle”  başlığını taşıyan mesajlarda görüyoruz:

 

“Ölmez Atatürk Sakarya’da Türkün yokluklar içerisinde neler yapabileceğini ispat ettin. Sen ölmedin, emrinizdeyiz ve yine Sakarya’da Kıbrıs Türkünün zaferini göreceğiz.

Sakarya Mücahitleri”

 

“Kurşun sesleri arasında gök gözlü kahramandan kuvvet alan Mücahitlerimiz, Büyük Önder Atatürk’ün manevi huzurunda eğilirken Anıt Tepe’ye yeni bir Zafer Takı dikilmesi konusunda kararlı ve azimli olduklarını haykırırlar.

 

Baykal Mücahitleri”

 

“Yüce Atamız Türk’e mücadeleyi ve hürriyeti sen öğrettin. Kıbrıs’taki hürriyet mücadelemizi senden ilham alarak yapıyoruz. Biz Karakol Mücahitleri senin izinde yürüyecek ve Türk’e karşı gelmenin ne demek olduğunu öğreteceğiz. Bu kuvvet ve kudreti damarlarımızdaki asil kanda buluyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene…

 

Karakol Mücahitleri”

 

Hepimiz biliyoruz ki mücahitlerimiz, Ulu Önder’e verdikleri sözü bağımsız KKTC ile taçlandırmışlardır.

 

Büyük Atatürk,

 

Bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini her gün biraz daha derinden anladığımız fikirlerinle Türk Ulusu’nun gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor, yüksek hatırası önünde eğiliyoruz.”

 

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