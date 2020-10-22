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DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabının gelirini DAÜ öğrenci burs fonuna bağışlayacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün yeni kitabı, “Hilmi Kılgın’ın (Hilmi Komutan) Arşivinden Varoluş Mücadelesinde Mağusa Sancağı” adıyla yayınlandı.
DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, yeni kitabının gelirini DAÜ öğrenci burs fonuna bağışlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün yeni kitabı, “Hilmi Kılgın’ın (Hilmi Komutan) Arşivinden Varoluş Mücadelesinde Mağusa Sancağı” adıyla yayınlandı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk kitabının 500 adedinin gelirini, DAÜ Öğrenci Burs Fonuna bağışlama kararı aldı. Kitap, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü itibarıyla DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan Deniz Shop ve Gazimağusa şehir merkezinde yer alan Deniz Plaza’da satışa sunuluyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden Teşekkür

DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret ederek, kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na takdim etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’e hem tarihe ışık tutan bu eseri ülkemize kazandırdığı için, hem de DAÜ öğrenci burs fonuna katkıda bulunarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destekte bulunacağı için kendisine teşekkürlerini ilettiler. Yrd. Doç. Dr. Göktürk bu konudaki duygularını “Ayrıca bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize de katkı sağlamış olmak bizlere farklı bir onur yaşatmaktadır” şeklinde ifade etti.

Resmi Belgelere Dayanıyor

Mağusa Sancağı'nda Dal 2 (İsth. Sb.) olarak görev yapmış olan merhum Hilmi Komutan’ın kişisel arşivinin kaynak olarak kullanıldığı ve yaklaşık bir buçuk yılda tamamlanan kitapta, Hilmi Kılgın ve mücadele arkadaşlarının Varoluş Mücadelesi sürecinde yaşadıkları resmi belgelere dayandırılarak anlatılmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk kitabın hazırlanış sürecini şu şekilde anlattı: “Şubat 2019’da ofisimde beni ziyarete gelen merhum Hilmi Kılgın’ın oğlu, babasının arşivinin önemli bir kısmının kendisinde olduğunu söyleyerek, bunların doğru şekilde değerlendirilmesiyle babasının hatırasını canlı tutmak istediğini belirtti ve benden destek talep etti. Çalışmalara hemen başladık.

Süreç içerisinde el yazılı veya daktilo ile yazılmış yazıların birçoğu bilgisayara aktarıldı. Tasnif ve değerlendirme tamamlandıktan sonra, öncelikle bu belgeler ışığında Mağusa Sancağı’nın Varoluş Mücadelesi’ndeki yerini anlatan bir kitap oluşturmanın uygun olacağını değerlendirdim. Bu çerçevede çatısını Sancak Ceridesi’nin oluşturduğu, diğer belgelerle de gelişen olayların desteklendiği bir kitap meydana geldi. Bazı olaylar, o dönemleri yaşamış olan canlı şahitlerin ifadeleriyle teyit edildi.

Nihayet, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışma sonunda merhum Hilmi Komutan’ın hatırasına yakışan bir eserin meydana geldiğini düşünüyorum. Bugün özgür ve huzurlu bir hayat yaşanmasını sağlamak için kahraman mücahitlerimizin geçmişte neler yaşadıklarını ve neler yaşayamadıklarını, gelecek nesillere kısmen de olsa aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bu maksatla tüm mücadele şehitlerimizi tekrar rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz.”

 

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