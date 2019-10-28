  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten Cumhuriyet Bayramı bildirisi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıl Dönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı.
DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten Cumhuriyet Bayramı bildirisi

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

 

Var olduğu günden beri bağımsızlığına kasteden düşmanlarının karşısında tek yürek olmuş yüce ulusumuzun, Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

 

Atatürk, “Ya bağımsızlık ya ölüm…” parolası ile başladığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtarmayı müteakip, Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve “En Büyük Eserim” şeklinde nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

 

Ulu Önder, halk egemenliğine dayalı bir devlet şekli olan Cumhuriyet’in, Türk Ulusu’nun karakterine en uygun yönetim şekli olduğuna inanmıştır. Bu inançla kurduğu Cumhuriyet, laik, demokratik, sosyal devlet ve hukuk devleti temelleri üzerinde bugünlere ulaşmıştır.

 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu süreci anlattığı büyük eseri Nutuk’un sonunda “Burada söylediklerimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım ifadelerini kullanmış ve bugün ulaşılan sonucun, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı bilincin eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulamıştır. Bu sonucu, bir başka ifadeyle de Cumhuriyeti; “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir...” direktifiyle Türk Gençliği’ne emanet etmiş ve Türk Gençliği’nin de bu emaneti nasıl koruyacaklarını “Gençliğe Hitabesi” ile açıklamıştır.

 

Bu anlamlı günde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır” şeklindeki veciz sözüyle Cumhuriyet’e verdiği önemi vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak uğruna toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ mezunları “EMU Network”te buluşuyor24 Ekim 2019 Perşembe 17:08
  • DAÜ’de İntihar ve Risk Değerlendirme Eğitimi23 Ekim 2019 Çarşamba 16:06
  • DAÜ Temel Eğitim Bölümü uluslararası kongrede temsil edildi23 Ekim 2019 Çarşamba 14:16
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni Oğuzhan Koç’un katilimi ile gerçekleşti22 Ekim 2019 Salı 16:08
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 Akademik Yili Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni gerçekleştiriyor21 Ekim 2019 Pazartesi 16:37
  • DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy 4. kez EuPRA Genel Sekreterliği’ne seçildi21 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
  • 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti18 Ekim 2019 Cuma 16:07
  • DAÜ mühendislik ve teknoloji eğitiminde dünya markası olarak tescillendi18 Ekim 2019 Cuma 14:39
  • DAÜ ile Rüstem Kitabevi Müze ve Koleksiyon Söyleşileri Vasıf Kortun’la başladı17 Ekim 2019 Perşembe 16:27
  • DAÜ ile Kuzey Kıbrıs Sigorta Reasürans Şirketler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandi17 Ekim 2019 Perşembe 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti