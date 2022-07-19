DAÜ-ATAUM'dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Bildirisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48. yıldönümü nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türkünün uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını kanıtladığı ve Varoluş Mücadelesini özgürlükle taçlandırdığı Mutlu Barış Harekatı'nın yıldönümüdür. 1963-1974 yılları arasında, Rumların acımasızca yürüttüğü, Türkleri adadan kovma ve etkisiz hale getirme şeklinde özetlenebilecek Akritas Planı sonucunda Kıbrıs Türkü, adanın %3’ü kadarlık bir kısmına sıkıştırılarak yok olma noktasına getirilmişti. Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta Enosis’i gerçekleştirme ve kuşatma altına aldıkları Kıbrıslı Türkleri yok etme aşamasına geldikleri bir sırada Türkiye, 20 Temmuz 1974 tarihinde Garanti Anlaşması’ndan kaynaklanan meşru yetkisini, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra uluslararası hukuka

uygun bir biçimde kullanarak Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Toplumunu korumak ve adada anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla başlatılan Harekat, dönemin Türk Yönetimi Başkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Bayrak

Radyosu'ndan halka yaptığı; ''Bugün, bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'ın her

yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu '' ifadeleriyle

duyuruluyordu.

Dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit’in; “Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız

Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.” sözlerinden de anlaşılacağı

gibi, 20 Temmuz Barış Harekatı; 15 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen ve tüm Kıbrıs'ı

Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan Enosis amaçlı faşist darbeye 'dur' denilen, hem Türk, hem

de Rum toplumuna özgürlüğün getirildiği, gerek adada ve gerekse Doğu Akdeniz’de barışın

sağlanmasına yönelik olarak atılan, yerinde bir adım olarak tarihe geçmiştir.

Bugün Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi

topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini kullanmakta ve Türkiye’nin

etkin ve fiili garantörlüğünün de desteğiyle 48 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını

sürdürmektedir.

Sonuç olarak, Uluslararası anlaşmalara dayanılarak gerçekleştirilen Barış Harekâtı ile Türk

Milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığı tüm dünyaya bir kez daha

gösterilmiştir. Türk milleti, birlik ve beraberlik içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek

isteyenlere bu zafer ile unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve

hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya en güçlü şekilde

bir kez daha kabul ettirmiştir.

Bu anlamlı günde, bu toprakları vatan yapmak uğruna şehit olan tüm mücahit, mücahide ve

mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyor, kahraman gazilerimize

saygılarımızı sunuyor ve Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını

içtenlikle kutluyoruz.”