DAÜ-ATAUM’dan kan bağışı etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığı’nca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutlamak maksadıyla düzenlenen etkinlikler başladı. “19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri” adı altında yapılmaya başlanan faaliyetler kapsamında, 3 Mayıs 2019 tarihinde, DAÜ Atatürk Meydanı’nda, DAÜ Kızılay Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Kızılayı iş birliği ile kan bağışı etkinliği yapıldı.

Rekor Hedefleniyor

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ-ATAUM Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay, Dr. Kenan Başaran, Öğr. Gör. Süheyla Göktürk ve Öğr. Gör. Erkan Malkoç’un yanı sıra KKTC Türk Kızılayı yetkilileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk de etkinlikte kan verdi.

Söz konusu etkinlikle ilgili açıklamada bulunan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, 19 Mayıs 1919’un, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da milli mücadele ateşini yakmasının 100. yılını kutlama etkinliklerini icra ettiklerini ifade ederek kan bağışı kampanyasına katılan herkese teşekkür etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam da Atatürk’ün kendileri için son derece değerli ve hiçbir zaman unutulmayacak bir lider olduğunu belirterek, Samsun’a çıkışının 100. yılının böylesine etkinliklerle kutlanmasından duyduğu memnuniyeti aktardı. Etkinlik kapsamında 105 ünitenin üzerinde rekor bir kan bağışına imza atılması hedefleniyor.