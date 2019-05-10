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DAÜ-ATAUM’dan Milli Mücadele Oratoryosu

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DAÜ-ATAUM’dan Milli Mücadele Oratoryosu
DAÜ-ATAUM’dan Milli Mücadele Oratoryosu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığı’nca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutlamak maksadıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Bir Ata, Onlarca Kahraman, Yüzlerce Destan” başlıklı Milli Mücadele Oratoryosu gerçekleştirilecek.

 

Katılımın oldukça yoğun olması beklenen Milli Mücadele Oratoryosu öncesinde kokteyl verilecek. Metnini Murat Atak ile Ahmet Alper Ayana’nın düzenlediği ve yine Ahmet Alper Ayana’nın yönetmenliğini yaptığı oratoryo kapsamında; halk oyunları, müzik etkinliği ve arama-kurtarma timi gösterisi de yapılacak

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