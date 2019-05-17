DAÜ ATAUM’un "19 mayıs milli mücadele’nin 100. Yıldönümü Etkinlikleri" devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ- ATAUM) tarafından organize edilen "19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü Etkinlikleri" devam ediyor. Etkinliğin önemli bir bölümünü teşkil eden “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” faaliyeti 19 Mayıs Pazar günü, saat 14.00’ten itibaren DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah kıyafet giyinmiş 1919 öğrencinin, saat 15.00’de stadyum çimlerinde oluşturacağı “Karaya Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliğine öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

“19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen faaliyetler, 19 Mayıs 2019 Pazar günü, saat 19.19’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda başlayıp, Sakarya çemberinde bitecek olan “100. Yıl Gençlik Yürüyüşü ve Fener Alayı” ile sona erecektir. DAÜ-ATAUM Başkanlığı ile Gazimağusa Kaymakamlığı’nın yapmış oldukları koordinasyona göre Gazimağusa protokolünün de eşlik edeceği yürüyüş, Şehitler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak ve Gazimağusa’daki liseler de korteje eşlik edeceklerdir. Bu tarihi yürüyüşe Gazimagusa halkının da ilgi göstermesi beklenmektedir.