DAÜ atölye çalışmaları sona erdi

DAÜ KKTC lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ve 18 Aralık 2017 Pazartesi günü başlayan “Atölye Çalışmaları”, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılan etkinliklerle sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ve 18 Aralık 2017 Pazartesi günü başlayan “Atölye Çalışmaları”, 26 Aralık 2017 Salı günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılan etkinliklerle sona erdi.

Atölye çalışmalarının son gününe Gazimağusa, İskele ve Karpaz Bölgesi okullarından Gazimağusa TMK, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doğa Koleji, Polatpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptı.

39 farklı konuda gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Öğrenciler Ne Dedi?

Mertkan HERSH – Gazimağusa Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ beklediğimden daha iyi bir üniversite. Liseden mezun olduktan sonra Bilgisayar Programcılığı ya da Grafik Tasarım okumak istiyorum. Atölye çalışması çok faydalıydı. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Üniversitede DAÜ’yü tercih edeceğim.

Yasmin ÖZÇİÇEK – Gazimağusa Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsünü beğendim. Mezun olduktan sonra Grafik Tasarım ya da Yazılım Mühendisliği okumayı düşünüyorum. Atölye çalışmaları oldukça keyifli geçti. DAÜ mutlaka tercihlerim arasında yer alacak.

Mustafa KAMBUR – Namık Kemal Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ çok güzel bir üniversite. Mezun olduktan sonra Moleküler Biyoloji ve Genetik okumayı planlıyorum. Atölye çalışmaları çok aydınlatıcı ve güzel geçti. Ders dinlemek ve bir şeyler öğrenmek için güzel bir ortam oluşturmuşlar. DAÜ de tercihlerim arasında yer alacak.

Filiz KUMRU – Polatpaşa Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsü çok güzel. Mezun olduktan sonra Ziraat Mühendisliği okumak isterim. DAÜ’lü akademisyenlerin atölye çalışmalarında aydınlatıcı anlatımları oldu. DAÜ tercihlerim arasında olacak ancak DAÜ’de okursam Biyoloji alanını düşünüyorum.

Tunçer AKGÜR – Doğa Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ tüm olanaklarıyla güzel bir yer. Kampüsün gezilmesi tavsiye edilir. Mezun olduktan sonra Astrofizik veya Atom Fiziği okumak istiyorum. Atölye çalışmaları gerek akademik, gerekse de sistem kullanımları açısından oldukça ayrıntılı ve keyifli oldu. Özellikle Fizik Laboratuvarları’nda yapmış olduğumuz çalışmalar öğreticiydi. DAÜ’yü tercih edeceğim. Özellikle çalışılabilecek güzel bir üniversite olduğunu düşünüyorum.

Beraat BAŞLAR – Doğa Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’yü çok beğendim. Mezun olduktan sonra Kimya okumayı düşünüyorum. Atölye çalışmaları keyifli geçti.

Cemaliye KARAKAŞLI – Doğa Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’nün ortamı çok güzel. Liseyi bitirdikten sonra Diş Hekimliği okumak istiyorum. Tercihlerimde DAÜ de olacak.

Mehmet LEVENTLER – Namık Kemal Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsünü güzel ve geniş buldum. Mezun olduktan sonra Sağlık Bilimleri alanında tercih yapacağım. Atölye çalışmaları keyifli geçti. DAÜ de tercihlerim arasında olacak.