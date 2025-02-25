DAÜ, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği’ni Konuk Etti

DAÜ, AVRUPA TÜRK-İSLAM KÜLTÜR DERNEKLERİ BİRLİĞİ’Nİ AĞIRLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 21 Şubat 2025 Cuma günü, Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği’nden (ATİB) gelen yaklaşık 60 kişilik grubu ağırladı. DAÜ Senato Toplantı Odası’nda gerçekleşen ziyarette, ATİB Genel Başkanı İmam Cengiz ve beraberindeki heyete üniversitenin akademik ve sosyal olanakları tanıtıldı. Ziyarette, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından DAÜ hakkında çeşitli bilgiler paylaşıldı.

ATİB Genel Başkanı İmam Cengiz, gerçekleştirdiği konuşmada bugün başlayan Kıbrıs Çalıştayı’nın hayırlı olmasını temenni etti. Böyle bir çalıştayı Kıbrıs’ta düzenlemekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Cengiz, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Kıbrıs’ın Avrupa’da yaşayan Müslüman Türkler için önemine değinen Cengiz, adanın büyük bir manevi değere sahip olduğunu vurguladı.

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ATİB heyetini DAÜ’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretten onur duyduklarını ifade etti. DAÜ’nün, anavatan Türkiye ile güçlü bağlara sahip önemli bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin uluslararası başarıları ve sunduğu akademik olanaklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki stratejik ve kültürel önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, ATİB tarafından gerçekleştirilen çalıştayın verimli ve başarılı geçmesini temenni etti ve bu tür ziyaretlerin ve iş birliklerinin artarak devam etmesini diledi.

Konuşmaların ardından, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından üniversitenin akademik programları, araştırma faaliyetleri ve kampüs olanaklarını kapsayan kapsamlı bir tanıtım gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarette, ilerleyen dönemde DAÜ ile ATİB arasında imzalanabilecek olası bir iş birliği protokolünün sinyali de verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.