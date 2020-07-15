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DAÜ, Azerbaycan’da yapılacak Uluslararası Tarih Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı

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DAÜ, Azerbaycan’da yapılacak Uluslararası Tarih Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı
DAÜ, Azerbaycan’da yapılacak Uluslararası Tarih Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde Bakü/Azerbaycan’da yapılacak olan “Geçmişte ve Günümüzde Milli Kimlik Oluşumunda, Tarih Yazımı ve Öğretim Yöntemleri Uluslararası Sempozyumu”nun Organizasyon Komitesi’nde yer alma başarısını gösterdi. Sempozyum Organizasyon Komitesi’nde DAÜ-ATAUM ile birlikte, TC Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Genel Tarih ve Tarih Öğretimi Teknolojisi Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Edirne Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Rusya Tarih, Ekonomi Ve Hukuk Araştırma Enstitüsü, Rusya Kazan Federal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Rusya Devlet Finans Üniversitesi ve Belarus Mozır Devlet Pedagoji Üniversitesi bulunuyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Bilim Kurulu’nda Yer Alıyor

DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün de Bilim Kurulu’nda yer aldığı “Geçmişte ve Günümüzde Milli Kimlik Oluşumunda, Tarih Yazımı ve Öğretim Yöntemleri Uluslararası Sempozyumu”nda; tarih metodolojisi, kaynak çalışması ve tarih yazımı, tarih araştırmaları yöntemleri, milli tarih yazımı, milli tarihin ders kitaplarındaki yeri ve karşılaşılan sorunlar, genel tarih eğitiminde tarih yazımının ilkeleri, tarih öğretiminin sorunları: okul ve üniversitelerde tarih biliminin kuramı ve metodolojisi, tarihsel anıt ve bilimsel eserlerde Türk kimliği tarihi, Türk milli düşünce tarihinin ana akımları, modern ulusal okullarda tarih öğretiminin sorunları gibi konular akademik yönleriyle ele alınacak

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