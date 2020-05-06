  • BIST 98.941
  • Altın 389,515
  • Dolar 7,1700
  • Euro 7,7552
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

DAÜ Bahar Dönemi için mevcut sistem yanında “Başarılı / Başarısız” not sistemini de kullanacak

» »
DAÜ Bahar Dönemi için mevcut sistem yanında “Başarılı / Başarısız” not sistemini de kullanacak
DAÜ Bahar Dönemi için mevcut sistem yanında “Başarılı / Başarısız” not sistemini de kullanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanmakta olan COVID – 19 pandemi süreci nedeni ile, yalnızca içinde bulunduğumuz 2019 – 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde Türkiye’nin saygın üniversitelerinde de kullanılmaya başlanan “Başarılı (CS) / Başarısız (CU)” not sistemini uygulama kararı aldı. DAÜ Senatosu, 30 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, gerek içinde bulunduğumuz sürecin öğrenciler üzerinde oluşturabileceği psikolojik travma, gerekse alışıla gelmiş eğitim düzeni dışında çevrimiçi (online) olarak sürdürmek zorunda kalınan derslerle ilgili olası sıkıntılardan kaynaklanabilecek öğrenci  mağduriyetlerinin önüne geçmek veya en aza indirmek için sadece 2019 – 2020 Bahar Dönemi’nde uygulanmak üzere Başarılı / Başarısız not sistemini de kullanma kararı aldı.

7 Temmuz - 14 Eylül 2020 Arasında Talep Edebilecekler

Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği bu sistemde, öğrenciler harf notlarını gördükten sonra belli kurallar dahilinde ve 7 Temmuz 2020 – 14 Eylül 2020 tarihleri arasında harf notu aldıkları derslerin notunu, bir kereye mahsus olmak üzere Başarılı / Başarısız sistemine dönüştürmeyi talep edebilecek.

 

DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Kırılmaz, söz konusu kararın alındığı senato toplantısında yaptığı konuşmada, uygulanacak sistem hakkında olumlu görüş bildirdi ve sistemin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ dünya listelerinde25 Nisan 2020 Cumartesi 14:48
  • “Çavuşoğlu ile ilgili polis şikayetinizi geri çekin…”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:22
  • DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden sağlık çalışanlarına katkı09 Nisan 2020 Perşembe 19:51
  • DAÜ’den yurtta kalan öğrencilere her gün ücretsiz yemek servisi08 Nisan 2020 Çarşamba 18:24
  • DAÜ - KKTCELL İş Birliği İle Öğrencilere Ve Akademisyenlere Ücretsiz İnternet Desteği05 Nisan 2020 Pazar 17:51
  • DAÜ Ekonomik Tedbirler Komitesi Çalışmalarına Başladı01 Nisan 2020 Çarşamba 17:26
  • DAÜ şeffaf yüz maskesi üretti30 Mart 2020 Pazartesi 14:09
  • DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi, Rektörlük Seçim Takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı12 Mart 2020 Perşembe 18:17
  • DAÜ’den Koronavirüs’e Karşı Kapsamlı Dezenfekte İşlemi11 Mart 2020 Çarşamba 18:44
  • Uzman Pasta Şefi Pınar Barut’tan altın madalya!06 Mart 2020 Cuma 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti