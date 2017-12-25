  • BIST 111.765
  • Altın 156,196
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

DAÜ BAİM’den akademik atölye çalışması

»
DAÜ BAİM’den akademik atölye çalışması
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) Bilim İnsanı ve Sanatçı Nico Carpentier’i ağırladı


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde, Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi’nin (BAİM) organize ettiği ve Prof. Dr. Nico Carpentier’in konuşmacı olarak katıldığı atölye çalışması ve kitap tanıtımı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve BAİM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy’un yaptığı etkinliğe öğrenciler ve öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdiler. 

Barış konferansı düzenlenecek

BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, iletişim alanında dünyada üne sahip akademisyenleri DAÜ İletişim Fakültesi’nde ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, merkez olarak yüksek lisans ve öğretim üyelerine yönelik bu tür akademik etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti. Merkezlerinin barış iletişimi ve Kıbrıs konularında uzman bir ekip ile yönetildiğini dile getiren Doç. Dr. Ersoy, 2018 yılında ise iletişim ve barış çalışmaları alanlarında DAÜ’nün ev sahipliğinde uluslararası bir konferans düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Uygulamalı Özet Yazımı

İki bölümden oluşan atölye çalışmasının birinci bölümünde, konferans özetlerinin nasıl yazılması gerektiğine odaklanıldı. Prof. Carpentier, araştırmacıların nasıl özet yazılacağını bildiklerini hatırlatırken uygulama aşamasında sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Farklı konferans modelleri, konferans biçimleri, konferans seçimi, sunum konularının seçimi, özet özellikleri ve özet değerlendirme kriterleri gibi konuların ele alındığı atölye çalışmasının birinci bölümünün ardından, ikinci bölümde konferans özeti yazmaya odaklanıldı ve başlangıç noktası olarak Eugene'deki (Oregon) IAMCR 2018 konferansı ele alındı. 4 farklı gruba ayrılan katılımcılar, bireysel özetlerini yazdıktan sonra grup üyelerinin belirlediği grup sözcüleri tarafından karşılıklı olarak incelenen makalelerde görülen eksikler ve yapılması gerekenler üzerinde tartışıldı. 

Kitap Tanıtımları

Atölye çalışmasının ardından Prof. Carpentier’in yazmış olduğu “The Discursive-Materials Knot” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Daha sonra Vaia Doudaki ve Nico Carpentier’in editörlüğünü üstlendiği ve DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy’un da bir bölümünü hazırladığı “Cyprus and Its Conflicts” adlı kitabın tanıtımı öğrenci ve öğretim üyelerine yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden tanıtımın ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 5. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜ’de gerçekleştirildi 24 Aralık 2017 Pazar 21:09
  • YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim görevlilerinden Scopus'ta taranan iki makale daha24 Aralık 2017 Pazar 21:08
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kanser ile ilgili çalışmalarına “Bilimsel Destek Ödülü” ile “Bilimsel Poster Sunum Birinciliği”24 Aralık 2017 Pazar 21:07
  • YDÜ Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’yı konuk etti24 Aralık 2017 Pazar 21:07
  • LAÜ’de Kazakistan’ın 26. bağımsızlık yıldönümü kutlandı24 Aralık 2017 Pazar 21:04
  • YDÜ'nün 5. Engelsiz Bilişim Günleri23 Aralık 2017 Cumartesi 14:08
  • DAÜ ile Türksoy arasında iş birliği protokolü imzalandı22 Aralık 2017 Cuma 17:57
  • Şehitler, DAÜ’de düzenlenen panel ile anıldı22 Aralık 2017 Cuma 17:57
  • LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi22 Aralık 2017 Cuma 17:55
  • LAÜ’de “Mekan Algısında Disiplinlerarası Çalışma” konulu atölye çalışması yapıldı21 Aralık 2017 Perşembe 17:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti