DAÜ BAİM’den akademik atölye çalışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) Bilim İnsanı ve Sanatçı Nico Carpentier’i ağırladı



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde, Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi’nin (BAİM) organize ettiği ve Prof. Dr. Nico Carpentier’in konuşmacı olarak katıldığı atölye çalışması ve kitap tanıtımı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve BAİM Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy’un yaptığı etkinliğe öğrenciler ve öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdiler.

Barış konferansı düzenlenecek

BAİM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, iletişim alanında dünyada üne sahip akademisyenleri DAÜ İletişim Fakültesi’nde ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, merkez olarak yüksek lisans ve öğretim üyelerine yönelik bu tür akademik etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti. Merkezlerinin barış iletişimi ve Kıbrıs konularında uzman bir ekip ile yönetildiğini dile getiren Doç. Dr. Ersoy, 2018 yılında ise iletişim ve barış çalışmaları alanlarında DAÜ’nün ev sahipliğinde uluslararası bir konferans düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Uygulamalı Özet Yazımı

İki bölümden oluşan atölye çalışmasının birinci bölümünde, konferans özetlerinin nasıl yazılması gerektiğine odaklanıldı. Prof. Carpentier, araştırmacıların nasıl özet yazılacağını bildiklerini hatırlatırken uygulama aşamasında sorunlar yaşadıklarına dikkat çekti. Farklı konferans modelleri, konferans biçimleri, konferans seçimi, sunum konularının seçimi, özet özellikleri ve özet değerlendirme kriterleri gibi konuların ele alındığı atölye çalışmasının birinci bölümünün ardından, ikinci bölümde konferans özeti yazmaya odaklanıldı ve başlangıç noktası olarak Eugene'deki (Oregon) IAMCR 2018 konferansı ele alındı. 4 farklı gruba ayrılan katılımcılar, bireysel özetlerini yazdıktan sonra grup üyelerinin belirlediği grup sözcüleri tarafından karşılıklı olarak incelenen makalelerde görülen eksikler ve yapılması gerekenler üzerinde tartışıldı.

Kitap Tanıtımları

Atölye çalışmasının ardından Prof. Carpentier’in yazmış olduğu “The Discursive-Materials Knot” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Daha sonra Vaia Doudaki ve Nico Carpentier’in editörlüğünü üstlendiği ve DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy’un da bir bölümünü hazırladığı “Cyprus and Its Conflicts” adlı kitabın tanıtımı öğrenci ve öğretim üyelerine yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden tanıtımın ardından etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.