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DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü’nden “Finans Günü” Etkinliği

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Davranışsal finans temalı yarışma ve sertifika törenleriyle zenginleşen etkinlikte, öğrencilere kişisel ve akademik gelişim fırsatları sunularak başarıları kutlandı.
DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü’nden “Finans Günü” Etkinliği

DAÜ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ’NDEN “FİNANS GÜNÜ” ETKİNLİĞİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından “Finans Günü” konulu etkinlik gerçekleştirildi. 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen söz konusu etkinlik öğrenciler arasında düzenlenen davranışsal finans temalı müzakere yarışması ile başladı. Yarışmada üstün performans sergileyerek birinci olan takıma, DAÜ KOOP MAR sponsorluğunda alışveriş çeki hediye edildi.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in açılış konuşması ile gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından DAÜ Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi, yüksek lisans ve doktora programları ve Kanada Queen’s Üniversitesi iş birliğiyle sunulan Yatırım Değerlendirme Sertifikası programı ile ilgili de detaylı bilgiler verildi.

 

Şeref ve Yüksek Şeref Belgeleri ile CFA Katılım Belgeleri Takdim Edildi

Finans Günü etkinliği kapsamında, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ve Chartered Financial Analyst (CFA) Araştırma Yarışması’na katılım sağlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 

Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigâr Taşpınar, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerle öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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