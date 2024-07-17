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DAÜ Beach Club tartışması büyüyor... TMK eski DAÜ Rektörlük binasını istedi

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DAÜ Beach Club tartışması büyüyor... TMK eski DAÜ Rektörlük binasını istediği öğrenildi.
DAÜ Beach Club tartışması büyüyor... TMK eski DAÜ Rektörlük binasını istedi

DAÜ Beach Club tartışması büyüyor... TMK eski DAÜ Rektörlük binasını istediği öğrenildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun(TMK) DAÜ eski rektörlük binasını Vakıflar İdaresi'ne ait Larnaka'daki Bekirpaşa Lisesi ile takas etmek istemesi üzerine araziler arasındaki fiyat farkından dolayı DAÜ Beach Club'ı da DAÜ'den almak istediği ortaya çıktı.

 

DAÜ VYK KARŞI ÇIKTI

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, Vakıflar İdaresi’nin, DAÜ Beach Club’ı işletme ve kârdan DAÜ’ye de verme teklifinde bulunduğunu ancak bunu kabul etmediklerini açıkladı.

Beach Club’ı DAÜ’nün çalıştırmasını istediklerini belirten Özcenk, “Orası bir eğitim yeridir ve öğrenciler orada staj yapıyor. Orası bizim bir öz kuruluşumuzdur” dedi.

KTÖS KUMAR TURİZMİNE VERİLECEK

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) varlıkları üzerinden peşkeş iddialarının kaygı verici olduğunu açıklayarak, “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir” dedi. 

DAÜ BİR-SEN: “DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştirme haberleri bizleri rahatsız etti”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ’ye ait Beach Club’ın özelleştireceği haberlerinin kendilerini rahatsız ettiğini belirterek "Kurumlarımızın ve arazilerimizin tek tek elimizden kayıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

 



 

 

DAÜ-SEN: "Kamu Arazileri, Kamu Yararına Kullanılmalı"

DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi, DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresinde bulunan araziler DAÜ'nün kullanımına verildiği amaca uygun olarak kullanılmalıdır. Sözkonusu arazilerin mülkiyetinin devlet veya evkaf’ta bulunması bu arazilerin kamu yararına ve DAÜ'nün eğitim, bilimsel çalışma, sportif ve diğer aktivite ihtiyaçlarına yönelik kullanımını ortadan kaldıracak şekilde bir değişiklik yaratmamalıdır.

Sahil bölgesinde yer alan bu arazilerin  kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddiaları endişe vericidir.  Böyle bir girişim asla kabul edilebilir değildir. Taraflar acilen konu ile ilgili kamuoyuna sağlıklı açıklama yapmalıdır.


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