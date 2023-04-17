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DAÜ Beach Clup Özelleştiriliyor! DAÜ'nün değerleri tek tek elden çıkarılıyor!

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DAÜ Beach Clup Özelleştiriliyor! DAÜ'nün değerleri tek tek elden çıkarılıyor!
DAÜ Beach Clup Özelleştiriliyor! DAÜ'nün değerleri tek tek elden çıkarılıyor!

DAÜ Beach Clup Özelleştiriliyor! DAÜ'nün değerleri tek tek elden çıkarılıyor!

DAÜ'de Prof. Aykut Hocanın döneminde doruğa ulaşan çöküş DAÜ'de özelleştirmelerin önünü yeniden açtı.

20 Milyon USD değerindeki DAÜ Beach Club'un 30 dönüme yakın arazisi ile birlikte bir özel şirkte özelleştirmeye çalışıldığı  bununla ilgili Aykut Hocanın'ın ortaya  proje adıyla özelleştirme koyduğu öğrenildi.

DAÜ'de bir dönemde DAİ-DAK elden çıkarılmıştı.

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DAÜ'DE MAAŞ KESİNTİSİ VE 13. MAAŞ KESİNTİSİ GÜNDEMDE

DAÜ'de çalışanların maaşlarından çok büyük bir de kesinti yapılması gündeme geldi. Hocanın'ın başarısız yönetimi bu kez çalışanların maaşlarına göz dikti. Çalışanların maaşlarından 13. maaş ile bilrikte toplamda %40 civarında kesinti yapılması düşünülüyor.

 

ÇALIŞANLARIN GÜVENİ KALMADI

DAÜ'de çalışanların Aykut Hocanın yönetimine güveni kalmadığı özellikle akademisyenler arasında doruk noktaya ulaştığı belirtilkiyor. Hocanının bu nedenle ÜYK ve Senatoyu toplantılara çağırmadığı da öğrenildi. Senatoda çok sert tartışmaların çıkabileceği ve senatörlerin Hocanının istifasını isteyebileceği de konuşuluyor.

 

SENDİKALAR SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

DAÜ'de örgütlü bulunan sendikalar ise demokratik sürecin işletilerek yeni bir seçim yapılmasını talep ediyor.

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