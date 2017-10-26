DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü uluslararası kongrelere katıldı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran İzmir’de gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi – Gastrointestinal Hastalıklar’a davetli konuşmacı olarak katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran İzmir’de gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi – Gastrointestinal Hastalıklar’a davetli konuşmacı olarak katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Kabaran, kongrede ‘Kısa Bağırsak Sendromlu Çocuklarda Beslenme Yetersizlikleri’ konulu sunumunda kısa bağırsak sendromlu çocuklarda görülen sıvı ve elektrolit kaybı, karbonhidrat malabsorbsiyonu, yağ malabsorbsiyonu, total vücut sodyum eksikliği, demir eksikliği, yağda çözünen vitaminlerin yetersizliği, vitamin B12 yetersizliği, çinko yetersizliği gibi sorunları ele aldı.

Yrd. Doç. Dr. Kabaran, sunumunda ayrıca bu çocuklarda büyümenin devam edebilmesi için gerekli olan enerji, protein ve diğer besin öğelerinin yeterli miktarda sağlanması gerekliliğinin altını çizdi.

DAÜ, Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi’nde Temsil Edildi

Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Yıldız da İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi”ne katılarak DAÜ’yü temsil etti. Doç. Dr. Yıldız söz konusu kongrede “Dispepsi , Beslenme Önerileri” konulu sunum gerçekleştirdi.