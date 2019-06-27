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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tübitak yarışmasında 2. oldu

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DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tübitak yarışmasında 2. oldu
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tübitak yarışmasında 2. oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması”na iki proje ile katılmış, her iki proje de Kayseri’de yapılacak bölge finallerine kalma başarısı göstermişti.

 

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul’un danışmanlığı ve yönetiminde, öğrenciler Yağmur Tatlı, Yaser Khaled Al-Najjer, Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem’in “GetYourDorm” başlıklı gruplarıyla gerçekleştirdikleri “Çevrimiçi Yurt Rezervasyon Sistemi” projesi, değerlendirme jürisi üyelerine yapılan sunuşlar sonrasında büyük başarı göstererek yarışmada ikinciliği elde etti. Final yarışması, 24-27 Haziran 2019 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

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