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DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden ilkokul öğrencilerine programlama kursu

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DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden ilkokul öğrencilerine programlama kursu
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden ilkokul öğrencilerine programlama kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Polatpaşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine ücretsiz oyun programı geliştirme kursları veriyor. DAÜ Yönetimi ve Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer’in desteğiyle düzenlenen kursların ilki, 34 öğrencinin katılımı ile, ikincisi ise 24 öğrencinin katılımı ile geçtiğimiz günlerde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları’nda Araştırma Görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

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Hem Oynadılar Hem Eğlendiler

İlkokul öğrencileri büyük bir ilgi ve merakla yürüttükleri kurs çalışmalarında bir oyun programını baştan sona kurgulayarak çalıştırmayı başardılar. Öğrencilere kurs sonunda Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Aybay, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yıltan Bitirim ve Polatpaşa İlkokulu Öğretmeni Niyazi Küçük ile Arif Canbulat tarafından katılım sertifikaları takdim edildi. Polatpaşa İlkokulu’na yönelik verilen kurs, Polatpaşa İlkokulu Öğretmeni Refet Şeker eşliğinde 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü gerçekleşecek ziyaretin ardından sona erecek.

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