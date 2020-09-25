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Daü Bilgisayar Mühendisliği İle Fransa Estıa Enstitüsü arasında ortak Yüksek Lisans Programı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Fransa’da yer alan Ecole Superieure des Technologies Industrielles Avancees (ESTIA Enstitüsü) arasında, ortak yüksek lisans programı yapılması üzerine anlaşma imzalandı
Daü Bilgisayar Mühendisliği İle Fransa Estıa Enstitüsü arasında ortak Yüksek Lisans Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Fransa’da yer alan Ecole Superieure des Technologies Industrielles Avancees (ESTIA Enstitüsü) arasında, ortak yüksek lisans programı yapılması üzerine anlaşma imzalandı.

Ortak çift diploma veren yüksek lisans programı anlaşması uyarınca, 2020-2021 Akademik Yılı için iki DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi, ESTIA Enstitüsü tarafından ortak programa kabul edildi. Kabul alan iki öğrenci, Ekim ayında Fransa’ya giderek Biarritz şehrinde bulunan ESTIA’da ders almaya başlayacaklar. Öğrenciler başarılı oldukları takdirde program sonunda hem DAÜ’den, hem de ESTIA’dan birer yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaklar.

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