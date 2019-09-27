  • BIST 104.722
  • Altın 272,005
  • Dolar 5,6580
  • Euro 6,1889
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar’a Uluslararası Hakem Ödülü

» »
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar’a Uluslararası Hakem Ödülü
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar’a Uluslararası Hakem Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar, Web of Science’ın kuruluşu olan PUBLONS’tan, “Cross-Field” dalında yalnızca en iyi bilimsel makaleleri değerlendirenlere verilen Hakem Ödülü’ne layık görüldü.

The Global Peer Review Awards – Küresel Bilimsel Makale Değerlendirme Ödülleri, hakemlerin bilimsel iletişimin bütünlüğüne ve kalitesine olan sarsılmaz bağlılıklarını kutlamak amacıyla PUBLONS tarafından her yıl organize ediliyor. Söz konusu prestijli ödülü, Doç. Dr. Toygar’ın yanı sıra, yine DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün “Fizik” dalında kazanmayı başarmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörü Necdet Osam 2019-2020 Ders Yılı açılış mesajı yayımladı24 Eylül 2019 Salı 12:22
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Mezunu Hakan Kütahya’dan TLC’de muhteşem program23 Eylül 2019 Pazartesi 11:30
  • DAÜ'de tasarlanıp üretilen araca ödül, gururumuz oldu20 Eylül 2019 Cuma 21:33
  • DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan “Team Ada”Dan büyük başarı20 Eylül 2019 Cuma 16:33
  • DAÜ’den CISCO Eğitimleri başarısı19 Eylül 2019 Perşembe 16:17
  • DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor19 Eylül 2019 Perşembe 16:14
  • DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet18 Eylül 2019 Çarşamba 16:08
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor17 Eylül 2019 Salı 18:34
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.17 Eylül 2019 Salı 16:20
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor17 Eylül 2019 Salı 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti