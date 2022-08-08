DAÜ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU YENİ DÖNEME HAZIR

kapılarını açmaya hazırlanıyor.

1979 yılında kurularak DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren en köklü yüksekokul olma özelliğine sahip olan BTYO, değişik ülke ve kültürlerden gelen öğrenci profili ile yüksek teknoloji alanlarında kuramsal ve uygulamalı eğitim veriyor.

Küresel iş piyasasının teknolojiye endeksli olarak daha rekabetçi hale gelmiş olması ile güncel bilgi ve becerilere sahip nitelikli eleman eksikliği de gittikçe artmaktadır. Bu eksikliği kapatma ve öğrencilerini çalışma hayatına hazır olarak mezun etme misyonuna sahip olan DAÜ BTYO, sektörlerle yakın iş birliği içinde piyasanın nabzını tutarak en güncel bilgileri içerecek şekilde müfredatını güncellemekte ve iş hayatında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirmeye devam etmektedir.

BTYO bünyesinde yüksek lisans, lisans, yüksek teknikerlik ve ön lisans seviyelerinde geniş bir yelpazede eğitim verilmektedir. Bilişim alanında 4 yıllık Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri programı Türkçe ve İngilizce eğitim dili opsiyonları ile lisans eğitimi veriliyor. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında Çift Anadal yapma şansına sahip olan öğrencileri ayrıca Bilişim Teknolojileri alanında yüksek lisans yapma fırsatı da yakalayabiliyorlar. BTYO bünyesinde Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanlarında alanında uzman teknikerler yetiştiriliyor.

Uluslararası Akreditasyonlara Sahip

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları, KKTC’deki YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki YÖK akreditasyonlarına sahiptir. Öte yandan tüm bölümler ASIIN ve FIBAA tarafından da akredite edilmiştir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı ve Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programları tüm bölgede ASIIN akreditasyonunu ilk alan program olmuşlardır. Bunun yanında her iki program Avrupa Birliği’nin standartlarında eğitim verildiğini belgeleyen EuroINF kalite mührüne de sahiptir. Türkiye ve KKTC’de ön lisans programlarını da akreditasyon sürecinden geçirip uluslararası arenada kalitesini belgeleyen tek yüksekokul BTYO’dur.

DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, akreditasyonların DAÜ BTYO’nun dünya ile aynı standartlarda ve paralelde ilerlediğinin en büyük kanıtı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Dimililer, günümüzde tüm sektörlerin teknoloji ve bilişime dayalı yürütüldüğünü ve BTYO bünyesinde tüm dünyada en fazla aranılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırıldığını ve dolayısı ile mezunların tüm dünyada kolayca iş bulabileceklerini vurguladı. Doç. Dr. Dimililer, en büyük hedeflerinin alanında uzman elemanlar yetiştirmeye devam ederek bilim ve iş dünyasından gördükleri takdiri bir adım ileriye götürmek olduğunu belirtti.

Meslek Lisesi Mezunlarına Sınavsız Giriş Hakkı

KKTC uyruklu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunlarının DAÜ-BTYO’nun 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız giriş ve ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın doğrudan devlet bursu alma haklarına sahip olduğu belirten Doç. Dr. Dimililer ön lisans programlarının Türkçe eğitim vermelerinden dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girme zorunluluğu ve ayrıca İngilizce Hazırlık Okulu okuma zorunluluğu da olmadığı ifade etti.

2 yıllık programlardan mezun olan öğrencilerin ilgili 4 yıllık programlarda yine sınavsız ancak DAÜ’nün dikey geçiş kurallarına uygun olarak eğitimlerini sürdürebilme şansına sahip olduklarını aktaran Doç. Dr. Dimililer, 2 yıllık programlardan mezun olan öğrencilerin doğrudan BTYO 3 yıllık programlara devam edebileceğini ve alanlarında daha da uzmanlaşma şansına sahip olarak yüksek tekniker diploması almaya hak kazanacaklarını da belirtti. Doç. Dr. Nazife Dimililer günümüz şartlarında artık teknolojiye, bilişime hâkim ve sadece bilen değil yapabilen, öğrenmeye devam edebilen girişimci elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ve BTYO olarak tüm programlarında bu misyon ile eğitim verildiğini vurguladı. Doç. Dr. Dimililer, “Konusunda uzman kadromuz, çok disiplinli ve çok kültürlü eğitim ortamımız, proje tabanlı, öğrenci odaklı eğitim misyonumuz ve yenilenen laboratuvarlarımız ile öğrencilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.