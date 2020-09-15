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DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu’ndan Yeni Yüksek Lisans Programı

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DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu’ndan Yeni Yüksek Lisans Programı
DAÜ Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksekokulu’ndan Yeni Yüksek Lisans Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, yoğun talep üzerine, ASIIN akreditasyonu ve EuroInf kalite belgesine sahip tek yüksek lisans programı olan Bilişim Teknolojileri (BT) İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın altyapısını kullanarak, “Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı”nı yükseköğretime kazandırdı. KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan tezli yüksek lisans programı, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için http://grad.emu.edu.tr adresinden başvuru kabul etmeye başladı.

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Yeni Gelecek, Yeni Normal, Yükselen Meslek: Bilişim Teknolojileri

Konuya ilişkin DAÜ BTYO tarafından yapılan açıklamada, “Bilişim teknolojilerinin hayatımızın her alanını yönettiğini, özellikle COVID-19 salgını sırasında yaşayarak görmüş bulunmaktayız. Tüm dünyanın dijital dönüşüme girdiği ve teknolojinin bu yöne doğru evrildiği günümüzde ‘yeni normal’ ve ‘yeni gelecek’ kavramları artık BT ile eşanlamlı olarak kullanılmakta ve tüm sektörlerde BT uzmanları aranmaktadır. Misyonu mezunlarını evrensel düzeyde piyasada rekabet edebilecek şekilde en güncel teorik ve pratik bilgi ve beceri ile donatmak olan program, ‘BT uzmanı’ veya akademisyen olarak liderlik yapmayı hedefleyen tüm lisans mezunlarını kabul etmektedir.” denildi.

 

Açıklamada ayrıca “Esnek müfredat, öğrenci odaklı ve proje tabanlı eğitim sayesinde kendi çizdikleri yönde uzmanlaşan öğrenciler, bilgi sistemleri güvenliği, internet ve mobil programlama, e-ticaret, yazılım ve proje yönetimi, veri tabanları, ağ ve sistem yönetimi, yazılım mühendisliği, multimedya uygulamaları gibi BT sektörünün tüm alanlarında iş bulabilirler. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgileri doğrultusunda güvenlik, veri madenciliği, yapay zeka, bilgisayar ağları ve haberleşme, eğitim-bilgisayar uygulamaları, yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi geniş bir yelpazede tez çalışması yaparak araştırma ve geliştirme konusunda akademik formasyonunu tamamlayabilir. Program, mezunlarını evrensel düzeyde piyasada rekabet edebilecek şekilde donatacak ve özellikle akademik kariyer yapmak isteyenlere bu konuda gerekli olan araştırma bilgi ve becerisini kazandıracaktır” bilgilerine yer verildi.

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Program İçeriği ve Başvuru Şartları

DAÜ BTYO tarafından yeni yüksek lisans programının açılma sebebi ve program içeriğine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “Bilişim ve teknoloji kelimeleri öğrencilere oldukça çekici gelmektedir. Bu bağlamda burslu olarak öğrenci gönderen ülkeler özellikle Bilişim Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans programı talebinde bulunmaktadır. Böylesine yoğun taleplerin bulunduğu ortamda DAÜ olarak yeni seçenekler sunup alternatif yaratma hedefindeyiz. Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı da bu talepleri karşılaması hedefi ile açılması planlanmaktadır.Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı, İngilizce yürütülen, bir programdır. Toplam 21 kredilik 7 ders ile kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan program toplam iki akademik yılda tamamlanabilmektedir.”

 

DAÜ BTYO tarafından yapılan açıklamada, Bilişim Teknolojileri İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul koşullarında DAÜ’nün lisansüstü programları için belirlediği kıstaslar ve Bilişim Teknolojileri Lisansüstü Komitesi’nin kararlarının temel alındığı,ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmanın başvuru için temel kriter olduğu vurgulandı.

 

 

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