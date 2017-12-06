DAÜ Bilimsel Sağlık Programı’nda “Çocukluk Çağında Beslenme” konusu ele alındı

Söz konusu programda “ Çocukluk Çağında Beslenme” ele alındı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Dyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Perihan Arslan konuk oldu.

1966 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk 10 diyetisyeni arasında yer alan Prof. Dr. Perihan Arslan, beslenme alanının duayen isimlerinden biri olarak anılıyor.

Çocuk beslenmesi ve sağlığı alanında uzmanlık bilgilerini programda paylaşan Prof. Dr. Arslan, beslenmeye bağlı çocuk sağlığının daha anne karnında başladığını ve ömrünün 18 yılını kapsadığını ifade etti. Prof. Dr. Arslan iyi beslenmiş çocukların tüm dünyada ülkelerin gelişmişliğinin ve refah düzeyinin önemli bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Sağlığın; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Arslan, çocukların sağlığını etkileyen faktörlerden de söz etti.

Prof. Dr. Arslan, toplumun nüfusu, coğrafi konumu, iklim koşulları, ekonomik durumu, sağlık merkezlerine ulaşımı, obezite gibi konuların çocuk sağlığını etkilediğinden bahsetti.

Gıda teknolojisindeki gelişmeler, televizyonlarda yayınlanan reklamlar, sağlıklı beslenmeyi engelleyen faktörler arasında bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Arslan, ailenin sosyo- ekonomik düzeyinin çocuk sağlığında önem arz ettiğini ifade etti. Çocuk Beslenmesi ve Çocuk Sağlığı konusunda önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Arslan çocukların yaş gruplarına göre doğru beslenmeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 6 Aralık 2017 Çarşamba günü 19.15-20.00 saatleri arasında BRT2 kanalında yayınlanacaktır.