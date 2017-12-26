DAÜ “Bilimsel Sağlık” programında epilepsi konuşuldu

Söz konusu programda “Epilepsi” hakkında bilgiler aktarıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi, Nörolog Prof. Dr. Zeki Gökçil konuk oldu.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim kadrosuna dahil olan Prof. Dr. Zeki Gökçil, programın başında DAÜ’de öğretim üyesi olarak yer almaktan ötürü mutluluk duyduğunu vurguladı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökçil programda, epilepsi hakkında geniş bilgiler vererek, toplumda sara olarak bilinen epilepsinin, beyindeki hücrelerin kısa süreli, ani, anormal, elektriksel deşarjlar sonucu oluşan bulgular topluluğu olduğunu açıkladı. Epilepsi nöbetinin, genelde 1-3 dakika arasında süren bir olay olduğunu belirten Prof. Dr. Gökçil, her bayılmanın da epilepsi nöbeti ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Gökçil, epilepsinin her 100 kişiden 1-2’si oranında görülebilen bir rahatsızlık olduğunu, doğumdan ölüme kadar görülebileceğini ancak 20 yaş öncesi görülme oranının daha sık rastlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Gökçil epilepsinin nedenlerinden de söz ederek, “Günümüzdeki teknik imkanlarla yüzde 60 hastada belirli bir neden gösteremiyoruz. Yüzde 30-40’lık bir hasta oranında beyin tümörü, beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması, beyin iltihapları, geçirilmiş ciddi beyin travmaları epilepsi nöbetine yol açabiliyor. Genetik yönü de bulunan rahatsızlığa yüzde 4-8 arasında bir oranla karşılaşabiliyoruz. Maddelerin salınım bozukluğu epilepsi nöbetine yol açıyor evet, ancak, tam olarak bugünkü teknoloji ile tam olarak nedenlerini saptayamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kişinin bir epilepsi nöbeti yaşadığını nasıl anlayabiliriz sorusuna karşılık ise Prof. Dr. Gökçil, “Kişinin 1-2 dakikalık bir sürede anlamsız şeyler yapması lazım. Vücudunun bir tarafının uyuşması, görme sorunu, mideden garip bir his, garip bir koku, ardından nöbetin gelebileceğini gösteren belirtilerdir. Ancak ağır nöbetlerde ani bilinç kaybı ile birlikte hasta yere düşer, önce bir düz kasılma, sonra art arda kasılmalar, sonra da nöbet sonrası şaşkınlık dönemi şeklinde gider. Nöbet süresi kasılma ve çırpınmaların olduğu 1-3 dakika arasıdır. Bu dönemde dil ısırma idrar kaçırma ve yaralanmalar olabilir. Psikojenik nöbetlerle karıştırılmamalıdır.” dedi.

Epilepsinin tedavi yöntemlerinden de bahseden Prof. Dr. Gökçil, en sık tercih edilen tedavilerden bahsetti. Ayrıca dünyada epilepsi rahatsızlığının tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gökçil, programın devamında, kişinin nöbet geçirdiği esnada ona yardım edenlerin ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda bilgiler paylaştı. Bilimsel Sağlık Programının söz konusu bölümü 27 Aralık 2017 Çarşamba günü, 19:15 – 20:00 saatleri arasında, BRT 2 ekranlarında yayınlanacaktır.